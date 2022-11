Mostra fotografica “Il passato in una valigia Zaharia Cusnir” a palazzo Eugenio Maestri a Selvazzano

La mostra fotografica “Il passato in una valigia Zaharia Cusnir”, inaugurata sabato 26 novembre in Sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri, è di rilevanza internazionale, a cura di Victor Galusca, Mario De Marinis e Fabrizio Caron in collaborazione con il Ministero della Cultura Moldavo e dal Museo Nazionale del Contadino Rumeno.

«È un grande onore ma soprattutto una profonda emozione ospitare questa mostra fotografica per la prima volta in Italia – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – 4000 negativi riposti in una valigia che nessuno da oltre 20 anni aveva mai aperto e che è riuscita a custodire per decenni un intero mondo scomparso: migliaia di volti, vite, ritratti di un intero villaggio ormai perduto per sempre, Rosietici, di cui nei dintorni non esiste più alcuna traccia. L’unica prova dell’esistenza del paesino è nelle foto di Zaharia Cusnir, il vecchio fotografo vissuto e morto lì e che il giovane studente di fotografia e film maker Victor Galusca ha potuto conoscere. Oggi possiamo ammirare a Palazzo Eugenio Maestri le foto di Zaharia Cusnir trovate da Victor e le cui stampe arrivano dal Museo Contadino Rumeno. Grazie al curatore Mario de Marinis – a lui si devono le edizioni numero 19 e 21 di Bassano Fotografia - il nostro Concittadino Fabrizio Caron ha preso contatto con il cinereporter Victor Galusca ed assieme hanno realizzato l’eccezionale mostra fotografica che sono certa incanterà tutti i visitatori per l’intensità delle vite raccontate che mantengono nella memoria un paese che purtroppo non c’è più. Alla Città di Selvazzano Dentro il privilegio di portare questa esposizione fuori dall’ordinario per la prima volta in Italia, in collaborazione con Ministero della Cultura Moldavo ed il Museo Nazionale del Contadino Rumeno, una occasione esemplare per parlare di Rosietici e dei suoi abitanti consapevoli che, come dice De Marinis “lo scatto è la memoria che si ferma, blindata fra luci e ombre, fra colori o grigi, un tesoro per sempre”».

Le visite

La Mostra sarà visitabile fino a sabato 10 dicembre 2022 in orario di apertura della Biblioteca Melchiorre Cesarotti:

Lunedì e giovedì 14.30-19; martedì e mercoledì 9-13/14.30-19; venerdì e sabato 9-13

Ingresso gratuito

Per informazioni

Biblioteca Melchiorre Cesarotti

049.8733897

Selvazzano che… Arte

