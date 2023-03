Mostra personale di Diana Migliorato "Blu" presso Gallery IN a Padova

La prima mostra di Diana Migliorato presso la Gallery IN a Padova. Verranno esposti quadri e disegni dedicati al colore blu, il blu-nero intenso del fondale marino che solo una volta illuminato può rivelare molteplici e sorprendenti colori.

Il blu-scuro infinito tra le stelle che ci regala il sogno di altrimondi. Il blu spirituale, che ci eleva e solleva dalla quotidianità. Il blu solido delle imprese che colora l'immagine coordinata di aziende che vogliono trasmettere sicurezza. L'azzurro-cielo, uno tra i colori più amati, che dona serenità agli spiriti caldi. Il blu-verde che ci trasporta nella natura, i nuovi blu-verde-magenta colori misti che si usano nella moda e nell'arredo. Un mondo infinito di blu ci circonda e ci avvolge.

Nella serata inaugurale gli ospiti saranno coinvolti, anzi immersi in un'esperienza sensoriale visiva, musicale e di parola nel blu assoluto. La Galleria come in un acquario li farà entrare in un mare/cielo blu con sfaccettature multicolori.

Inaugurazione Venerdì dalle ore 19 presso Gallery IN Via Umberto 1° n.78 a Padova