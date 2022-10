"Artisti per un mondo solidale", mostra a sostegno della Ass. C.A.S.O.P. e in ricordo del Prof. Luigi Zanesco

"Artisti per un mondo solidale", mostra a sostegno della Ass. C.A.S.O.P. in ricordo del Prof. Luigi Zanesco - Inaugurazione venerdì 7 ottobre ore 17. Spazio espositivo Piazza delle Erbe 52, Padova

Un supporto civico a una battaglia di primissimo piano contro la piaga delle oncoematologie infantili: a sollecitarlo è il Lions Club Padova Gattamelata, in concorso con il distretto Lions 108 Ta3, attraverso la mostra “Artisti per un mondo solidale”, che si apre venerdì 7 ottobre alle 17 nella sede padovana di piazza delle Erbe 52. Verranno esposte opere donate da artisti contemporanei. Il ricavato della vendita andrà a favore di Casop, Cura e assistenza sanitaria in oncoematologia pediatrica. La rassegna rimarrà aperta al pubblico fino al 29 ottobre, ogni giorno dalle 15.30 alle 19.

Destinataria dell’iniziativa è una delle più benemerite associazioni padovane del volontariato: poco nota ma di lunghissimo corso, essendo attiva da oltre trent’anni, nel corso dei quali ha garantito cure e condizioni di vita di assoluto livello ai bambini affetti da malattie maligne, in cura nella Clinica di Oncomatologia pediatrica di Padova. Una creatura, quest’ultima, nata dall’intuizione e dall’impegno di Luigi Zanesco, scomparso nel luglio scorso: il clinico che nel 1975 aveva dato vita a Padova al Centro per la ricerca sulle leucemie infantili, facendolo crescere nel tempo fino a farne una struttura di eccellenza a livello internazionale.

Molti e strategici i fronti su cui Casop è in prima linea: dal supporto ai programmi clinico-assistenziali e scientifici portati avanti da medici e ricercatori nel Centro padovano (anche attraverso l’erogazione di borse di studio), all’acquisto di attrezzature scientifiche e socio-sanitarie, all’aiuto alle famiglie in difficoltà. A questo si aggiunge il supporto a biologi e tecnici di laboratorio che operano nella Banca del sangue di cordone e nel Laboratorio per il trapianto di cellule staminali, oltre all’acquisto di materiale specifico per le attività di ricerca per il Laboratorio di riferimento nazionale per la ricerca e la cura dei linfomi pediatrici.

Infine, l’associazione finanzia la ricerca clinica nell’ambito delle malattie onco-ematologiche pediatriche, sostenendo un data-manager che si occupa della gestione tecnico-amministrativa degli studi clinici osservazionali e interventistici relativi ai linfomi pediatrici, garantendo l’accuratezza e la qualità dei dati raccolti ai fini della ricerca scientifica.

Chi sono i Lions

In tutto il mondo i Lions sono sempre pronti a fare la differenza ed agire insieme al servizio degli altri con oltre 1,4 milioni di soci in 210 Paesi, costituendo la più grande organizzazione di servizio umanitario nel mondo. Oggi sono chiamati a sostenere l’Associazione C.A.S.O.P. - ONLUS, impegnata nell’assistenza e nella ricerca clinica nell’ambito delle patologie oncoematologiche pediatriche relative ai linfomi infantili.

Le opere esposte sono a disposizione dei visitatori che con una contribuzione possono prenotare o ritirare l’opera scelta.

Aiutiamo i ricercatori

Chi vuole aiutare il Centro Leucemie Infantili può versare un contributo sul cc bancario intestato a C.A.S.O.P. - ONLUS con IBAN: IT39 H030 6909 6061 0000 0010 037- INTESA SANPAOLO. Quanto devoluto può essere portato in deduzione nella dichiarazione

dei redditi. EROGAZIONE LIBERA

C.A.S.O.P per i bambini con malattie maligne

Luigi Zanesco, medico e professore emerito dell’ateneo padovano, nella sua lunga vita operosa ha combattuto a fianco dei bambini leucemici e dei loro familiari dentro e fuori il Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Padova. Autentico pioniere nella cura delle gravi malattie del sangue, è stato anche il medico ad effettuare in Italia il primo trapianto di midollo, aprendo così nuovi spazi e prospettive nella lotta contro queste gravi patologie. Particolarmente sensibile dal punto di vista umano, il prof. Zanesco è stato tra i promotori e vero motore dell’associazione C.A.S.O.P. ONLUS - Comitato per Assistenza Sociosanitaria in Oncoematologia Pediatrica, che da oltre trent’anni è impegnata a garantire cure e condizioni di vita sempre migliori, supportando programmi clinico assistenziali, oltre che quelli scientifici. C.A.S.O.P, si è da sempre distinta nella cura e assistenza sociosanitaria oncoematologica, nella ricerca scientifica e nell’assistenza dei pazienti affetti da patologie del sistema emopoietico. Inoltre C.A.S.O.P. tra le sue meritori attività, finanzia la ricerca clinica sempre nell’ambito delle patologie oncoematologiche pediatriche attraverso l’effettuazione di studi clinici osservazionali ed interventistici relativi ai linfomi infantili da mettere a disposizione della ricerca scientifica.

Per informazioni: Gianni Giuriolo cell. 348.5104933; Alessandro Giuriati cell. 347.8047771

Info web

