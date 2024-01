“Simply Haring”, l'omaggio a Keith Haring: 62 opere di pop art americana all'Ipercity

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Keith Haring l’icona della pop art americana più famosa degli ultimi 40 anni, arriva al Centro con una mostra di 62 opere originali, provenienti da una delle più grandi collezioni private al mondo.

La mostra sarà inaugurata lunedì 22 gennaio alle ore 10 e sarà visitabile gratuitamente in Galleria fino all’11 febbraio,

durante gli orari di apertura del Centro:

dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21

la domenica dalle 9 alle 21.

Il servizio infopoint è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Keith Haring: l’icona della pop art americana

Ti aspettiamo al Centro per conoscere un artista unico e fortemente contemporaneo attraverso le tematiche che affronta, come libertà, giustizia, emancipazione… attuali oggi così come allora. Linee semplici, universo simbolico e colori primari sono ciò che contraddistingue gli elaborati dell’artista e che rendono memorabili le sue opere, grazie al messaggio che riesce a comunicare ancora oggi.

Un linguaggio facile, immediato e fortemente contemporaneo attraverso cui Keith Haring raggiunge le emozioni di ogni spettatore e con affascinante semplicità racconta la storia delle nostre vite e della nostra intimità.

Una mostra inclusiva e accessibile

Il tratto caratteristico della nostra mostra? Con il linguaggio diretto di Keith Haring, l’arte esclusiva diventa arte inclusiva, per tutti.

Sarà infatti possibile approfondire le opere grazie ad audioguide (disponibili sia fisicamente, sia tramite QR code) e scritte in Braille, per dare l’opportunità anche alle persone ipovedenti di visitare e fruire di questa mostra.

Valorizziamo così le associazioni del territorio grazie anche al coinvolgimento dell’associazione di ipovedenti Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Padova.

Imparare per crescere: coinvolgimento di scuole e associazioni del territorio

Altresì un’occasione preziosa per consolidare il legame con il territorio e coinvolgere i giovani studenti di scuole elementari, medie e superiori, che verranno seguite da operatori dedicati e potranno approfondire l’artista e le sue opere.

Un’opportunità unica per vivere la cultura al Centro, luogo di incontro e di scambio, e consolidare il legame con le istituzioni del territorio quali il Comune di Albignasego e la Provincia di Padova.

Vieni a scoprire la creatività dell’artista e i significati delle sue opere in un concentrato di energia, Pop Art e creatività che spazia su temi estremamente contemporanei e rivolti a tutti

Call for artists!

Keith Haring ci mostra che l’arte può vivere anche fuori da musei e gallerie perché l’arte è di tutti e per tutti!

Nel segno di Haring:

Cerca una delle lavagne presenti nel percorso espositivo In linea con lo stile semplice, forte e immediato di Haring lascia il tuo disegno, un segno che racconti a tutti quali sono i temi sociali universali più importanti di oggi. Fotografa la lavagna e condividi il tuo messaggio nei social con taggando @Ipercity_official e usando l’hashtag #simplyHaring

Info web

https://www.ipercity.it/evento/keith-haring-pop-art-americana-ipercity/

https://www.instagram.com/ipercity_official/

https://www.facebook.com/IperCity/

Foto articolo da comunicato stampa