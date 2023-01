“Pop! Mythology – Street e neopop art”, la mostra all’Ipercity

POP! MYTHOLOGY

Dal 23 gennaio al 12 febbraio

Centro Commerciale Ipercity

Albignasego, Padova

Dettagli

Dal 23 gennaio al 12 febbraio gli spazi del Centro Commerciale Ipercity ad Albignasego (PD) ospitano "Pop! Mythology", una mostra dedicata a tre nomi di spicco del panorama artistico internazionale: Daniele Fortuna, Mr Brainwash e TVboy.

Tra sculture e dipinti saranno 20 le opere originali esposte, presentate con un allestimento dedicato e pensato per valorizzare la diversità dei tre artisti e la peculiarità del loro linguaggio, spesso capace di cogliere con efficacia le contraddizioni e le problematiche del presente.

Dopo la mostra "Street & Pop Culture" a gennaio 2022, e dopo i grandi murales di Tony Gallo e Carolì all'esterno del Centro, Ipercity torna a dare spazio all’arte e alla street art in particolare, confermando l’attenzione per la cultura e per le contaminazioni estetiche.

«Siamo davvero entusiasti di riproporre, dopo il successo dello scorso anno, una mostra di street art, quest’anno con 3 artisti di fama internazionale, tra cui le sculture di Daniele Fortuna" afferma Serena Galvan, Direttrice del Centro Commerciale Ipercity. "Padova ospita l’opera di street art più grande d’Italia, con i 4 mila metri quadrati realizzati nel contesto dell’impianto idrico comunale. Il nostro territorio valorizza l’arte con mostre di alto rilievo e Ipercity, in questo contesto, vuole offrire ai suoi clienti e visitatori esperienze non da meno».

Daniele Fortuna, il primo degli artisti in mostra all'Ipercity, è un artista e scultore che è riuscito ad unire estetica Pop e forme classiche, creando un ponte tra passato e presente. Il materiale che predilige usare nelle sue sculture è il legno dipinto con colori accesi in acrilico. Da sculture con soggetti classici come Venere e Zeus a sculture con soggetti Pop come Batman e Mickey Mouse, tra le serie più note di Daniele Fortuna troviamo Colormination, Heads Will Roll e Thologiny.

Mr Brainwash, al secolo Thierry Guetta, è tra gli street artist più quotati al mondo, noto per le sue opere colorate e gioiose, che fondono immagini provenienti dalla cultura popolare, dalla storia dell’arte, dal mondo dei media e dalla pubblicità. Nel 2010 è stato protagonista del celebre docu-film diretto da Banksy "Exit Through the Gift Shop".

Grande ritorno all'Ipercity per Salvatore Benintende, meglio conosciuto come TVboy, presente anche alla mostra dello scorso anno. TVboy è uno street artist italiano esponente del movimento del NeoPop. Tra le sue opere, provocatorie e irriverenti, troviamo la celebre serie di baci raffiguranti personaggi diametralmente opposti, come Salvini e Di Maio, Papa Francesco e Donald Trump e Ronaldo e Messi. Le sue opere sono fortemente influenzate da artisti come Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring e Mario Schifano.

La mostra, con il Patrocinio della Provincia di Padova e del Comune di Albignasego, è gratuita e visitabile negli orari di apertura del Centro Commerciale Ipercity.

Per maggiori informazioni https://www.ipercity.it/evento/pop-mythology-street-e-neopop-art-al-centro/

Foto articolo da https://www.ipercity.it/evento/pop-mythology-street-e-neopop-art-al-centro/ e da comunicato stampa