Mostra d'arte "Dante e la Divina" a Porta San Giovanni

Quando Dal 15/10/2021 al 17/11/2021 da domani Orario non disponibile

Nuova mostra d'arte a Padova: "Dante e la Divina" a Porta San Giovanni dal 15 ottobre al 17 novembre.

Premiazione e inaugurazione venerdì 15 ottobre alle ore 18

Alla presenza dell’Assessore alla Cultura Andrea Colasio

Letture di dei versi della Divina Commedia ispiratori delle opere a cura della prof.ssa e artista Massimiliana Bettiol

L’Associazione XEARTE si propone di offrire un contributo ai festeggiamenti per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta (14/09/1321), e in ricordo della sua opera, in collaborazione con quanto già programmato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, ha organizzato il

Concorso-Mostra “Dante e la Divina”.

Agli artisti si è chiesto di interpretare l’opera con un linguaggio contemporaneo e con personali stili e tecniche. Le operazioni di selezione delle opere, a cura di una giuria qualificata, si sono concluse domenica 10 ottobre con l’attribuzione dei 4 premi previsti e 7 segnalazioni.

Venerdì 15 ottobre, alle ore 18, alla porta cinquecentesca San Giovanni, saranno premiati i vincitori e verrà aperta la mostra che sarà visitabile fino al mercoledì 17 novembre 2021, tutti i giorni dalle 16 alle 19 tranne il lunedì. (Obbligatorio green pass e mascherina).

Contestualmente saranno letti dalla prof.ssa e artista Massimiliana Bettiol i versi della Divina Commedia ispiratori delle opere.

La critica d’arte dott.ssa M.Lucia Ferraguti e giurata scrive "L’esposizione, attraverso opere di pittura, scultura e grafica, ha affermato nell’anniversario dantesco lo spirito degli artisti: le scelte creative si sono misurate con la Commedia, che le ha influenzate nell’unità tra memoria culturale e sensibilità artistica, arrivando a definire nei lavori la capacità e la vitalità dell’affascinante legame.

La mostra conduce ad una seducente narrazione fra il testo dei canti, legata ad uno sviluppo stilistico tra l’astratto e lo stile figurativo, adatto a dare spessore e vivacità alle tecniche e ai materiali.

Per la loro visionarietà e competenza, si sono distinti, fra i 50 e più partecipanti quattro artisti di indubbia competenza che sarranno resi noti alla premiazione".

info@xearte.net | https://www.xearte.net/

cell. +39 348 3708079 |+39 335 1205298

https://www.padovanet.it/evento/ciclo-di-esposizioni-progetto-porta-aperta-2021

