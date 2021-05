“In cammino” di Silvio Zago, mostra per “Porta Aperta” a Porta San Giovanni

Il Progetto Porta Aperta, curato dall’Associazione Xearte riprende l’attività di esposizioni, incontri, installazioni, proiezioni, performance per la stagione 2021 in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Gli eventi proposti alla Porta San Giovanni in piazzale di Porta San Giovanni a Padova si inseriscono nella programmazione annuale dell'Assessorato, con lo scopo di tener vivo un dibattito culturale ed un interesse consapevole verso un luogo storico e artistico così pieno della vita cittadina di questi ultimi cinque secoli.

In questo suggestivo monumento del 1528, del famoso architetto Giovanni Maria Falconetto (Verona 1468 - Padova 1535), che fu anche pittore e scenografo, vi si svolgeranno le attività con mostre, eventi teatrali e musicali..., attraverso le quali si intende fare un’operazione di restituzione alla città di uno spazio in cui fare cultura, arte e in cui incontrarsi, scambiarsi opinioni, declamare poesia, ascoltare musica, svolgere performance di varia natura.

Programma

30 aprile - 12 maggio

"In Camino"

Silvio Zago

Inaugurazione: venerdì 30 aprile, ore 18

Silvio Zago è nato a Cavarzere, dove vive e lavora. Impressionista ed espressionista allo stesso tempo, a volte quasi informale, predilige i lavori a olio, utilizzando soprattutto la spatola.

Nei suoi lavori, di straordinaria immediatezza, traspare l’amore per i luoghi della sua giovinezza: la campagna, i casolari, le valli, il Po e la sua laguna, tanto che han detto di lui: ”Zago è pittore/poeta della sua terra...”.

Le sue mostre riscuotono ovunque vasti consensi. Molti sono i premi e i riconoscimenti ottenuti in vari concorsi.

Informazioni generali sulla rassegna:

Tutti i giorni tranne lunedì dalle 16.30 alle 19.30

Ingresso libero con attenzione alle consuete prescrizioni delle misure anticovid da osservare in caso di eventi, manifestazioni e iniziative varie

