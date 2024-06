"Come un giardino", mostra di Rossana Melai per “Porta Aperta” a Porta San Giovanni

Mostra di pittura

Come un giardino

di

Rossana Melai

Porta San Giovanni

piazzale San Giovanni | Padova

6 - 18 luglio 2024

Inaugurazione:

sabato 6 luglio 2024 | ore 18.30

Il Progetto Porta Aperta curato dall’Associazione XEARTE, al tredicesimo anno di attività, come di consueto, si propone di restituire alla città e ai suoi cittadini, la splendida Porta Monumentale cinquecentesca (1528) San Giovanni, dell’Architetto, pittore e scenografo Giovanni Maria Falconetto (VR 1468 - PD 1535).

Tale Monumento ha rappresentato nei secoli un luogo di passaggio, transito, via vai, andirivieni... assumendo, in questi anni, un valore aggiunto: la possibilità di essere anche uno spazio fruibile tramite allestimento di mostre, installazioni, proiezioni, eventi… fino a divenire un punto d’incontro per laboratori, dibattiti, conferenze, momenti musicali, momenti di danza e di poesia.

Anche quest’anno, le attività proposte si inseriscono nella programmazione annuale dell’Assessorato alla Cultura di Padova, con lo scopo di far conoscere questa importante opera architettonica ai cittadini e ai turisti di passaggio, diventando un luogo carico di storia e d’arte, affiancandosi a pieno titolo nei percorsi di Padova Meravigliosa! Patrimonio Unesco.

Le mostre si alterneranno ogni 15 giorni circa da febbraio a ottobre presentando opere di pittura, scultura, grafica, fotografia di artisti nazionali e internazionali.

Informazioni sulla rassegna

Associazione Xearte

info@xearte.net | https://www.xearte.net/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064789503984

Comune di Padova

Settore Cultura e Turismo

cultura@comune.padova.it