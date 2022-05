Progetto Porta Aperta: 40 allievi e la maestra Nahid Kaleg in mostra con "Contagiati dall'acquerello"

Il Progetto Porta Aperta curato dall’Associazione Xearte, compie quest’anno 10 anni di attività durante i quali ha restituito anno dopo anno, alla città e a tutti i cittadini, la splendida Porta Monumentale San Giovanni, Cinquecentesca (1528), dell’Architetto, pittore e scenografo Giovanni Maria Falconetto (VR 1468- PD 1535).

Ha rappresentato nei secoli un luogo di passaggio, transito, via vai, andirivieni... apertura verso la citta?... ma, in questo decennio, ha avuto un valore aggiunto: la possibilità di essere anche uno spazio fruibile tramite allestimento di mostre, installazioni, proiezioni; punto d’incontro per laboratori, dibattiti, conferenze, momenti musicali, di danza, e di poesia.

Anche quest’anno, gli eventi proposti si inseriscono nella programmazione annuale dell’Assessorato alla Cultura del Comune, con lo scopo di far conoscere il monumento e la sua storia ai cittadini e ai turisti di passaggio, diventando un luogo carico di storia e d’arte, inserendosi a pieno titolo nei percorsi di Padova Patrimonio Unesco.

Porta San Giovanni

piazzale San Giovanni | Padova

---

Collettiva di acquerello

Contagiati dall’acquerello

A cura della maestra

Nahid Kaleg

12 - 19 maggio 2022

Inaugurazione:

Giovedì 12 maggio 2022, ore 17

Circa 40 allievi della maestra di Acquerello Nahid Kaleg, partecipano ad una mostra assieme con lei, per manifestare la loro Arte attraverso tecniche diverse di acquerello. In questo modo esprimono la loro competenza artistica per diffondere questo modo di manifestare emozioni positive e un pensiero di PACE.

Il girasole è il simbolo dell’Ucraina.

Informazioni

Orario di apertura: dalle 16 alle 22, tutti i giorni

ingresso libero

luchilaki@gmail.com | giorgiobellingardo@gmail.com

Informazioni sulla rassegna:

Associazione Xearte

info@xearte.net | https://www.xearte.net/

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

cultura@comune.padova.it

Info web

https://www.facebook.com/Nahid.khalegh.art/

