“Exit - Libertà a 360°” di Luca Pegoraro e Giorgio Bellingardo, mostra per “Porta Aperta” a Porta San Giovanni

Il Progetto Porta Aperta curato dall’Associazione Xearte, compie quest’anno 10 anni di attività durante i quali ha restituito anno dopo anno, alla città e a tutti i cittadini, la splendida Porta Monumentale San Giovanni, Cinquecentesca (1528), dell’Architetto, pittore e scenografo Giovanni Maria Falconetto (VR 1468- PD 1535).

Ha rappresentato nei secoli un luogo di passaggio, transito, via vai, andirivieni... apertura verso la citta?... ma, in questo decennio, ha avuto un valore aggiunto: la possibilità di essere anche uno spazio fruibile tramite allestimento di mostre, installazioni, proiezioni; punto d’incontro per laboratori, dibattiti, conferenze, momenti musicali, di danza, e di poesia.

Anche quest’anno, gli eventi proposti si inseriscono nella programmazione annuale dell’Assessorato alla Cultura del Comune, con lo scopo di far conoscere il monumento e la sua storia ai cittadini e ai turisti di passaggio, diventando un luogo carico di storia e d’arte, inserendosi a pieno titolo nei percorsi di Padova Patrimonio Unesco.

Dove e quando

Porta San Giovanni

piazzale San Giovanni | Padova

Mostra di pittura

Exit

Libertà a 360°

Luca Pegoraro, Giorgio Bellingardo

21 aprile - 11 maggio 2022

Luca Pegoraro

Luca Pegoraro, anima libera, sognatrice, che esprime la sua creatività attraverso un linguaggio figurato surrealista. Non solo una matita in libertà.. arte astratta ?.. minimalista ?.. materica !!!

Giorgio Bellingardo

Giorgio Bellingardo, un fiume carsico che la forza integra dell’Amore per il mestiere e per la vita, si fa segno generatore per raccontare sensazioni interiori con materiali e colori intimi e sinceri.

Informazioni

Orario di apertura: dalle 16 alle 22, tutti i giorni

ingresso libero

luchilaki@gmail.com | giorgiobellingardo@gmail.com

Informazioni sulla rassegna:

Associazione Xearte

info@xearte.net | https://www.xearte.net/

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

cultura@comune.padova.it

Info web

Foto articolo da comunicato stampa