“Riflessi dell'Anima” di Maria Grazia Petrone, mostra per “Porta Aperta” a Porta San Giovanni

Il Progetto Porta Aperta curato dall’Associazione Xearte, compie quest’anno 10 anni di attività durante i quali ha restituito anno dopo anno, alla città e a tutti i cittadini, la splendida Porta Monumentale San Giovanni, Cinquecentesca (1528), dell’Architetto, pittore e scenografo Giovanni Maria Falconetto (VR 1468- PD 1535).

Ha rappresentato nei secoli un luogo di passaggio, transito, via vai, andirivieni... apertura verso la citta?... ma, in questo decennio, ha avuto un valore aggiunto: la possibilità di essere anche uno spazio fruibile tramite allestimento di mostre, installazioni, proiezioni; punto d’incontro per laboratori, dibattiti, conferenze, momenti musicali, di danza, e di poesia.

Anche quest’anno, gli eventi proposti si inseriscono nella programmazione annuale dell’Assessorato alla Cultura del Comune, con lo scopo di far conoscere il monumento e la sua storia ai cittadini e ai turisti di passaggio, diventando un luogo carico di storia e d’arte, inserendosi a pieno titolo nei percorsi di Padova Patrimonio Unesco.

Dove e quando

Porta San Giovanni

piazzale San Giovanni | Padova

Mostra di pittura

"Riflessi dell'Anima"

Maria Grazia Petrone

17 - 30 settembre 2022

Inaugurazione:

Sabato 17 settembre 2022, ore 18.30

Maria Grazia Petrone

Maria Grazia Petrone è nata a Padova dove vive e lavora.

Stilista di moda, ha perfezionato le sue conoscenze pittoriche studiando con docenti dell’ Istituto d’Arte Pietro Selvatico.

Espone dal 1990, alternando mostre personali a mostre collettive. Predilige raffigurare il mondo femminile, che cerca di rappresentare nei suoi molteplici aspetti.

Questa mostra “Riflessi dell’Anima” conferma e prosegue il percorso scelto molti anni fa e si evolve nel tempo seguendo i ritmi della sua vita.

Informazioni

Orario di apertura: dalle 16 alle 19

tutti i giorni escluso lunedì; ingresso libero

mariagrazia.petrone@gmail.com

Informazioni sulla rassegna:

Associazione Xearte

info@xearte.net | https://www.xearte.net/

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

cultura@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/ciclo-di-esposizioni-progetto-porta-aperta-2022

https://www.facebook.com/Xearte-292214554168810/

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/porta-aperta

Foto articolo da comunicato stampa