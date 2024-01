Giunge alla terza edizione il progetto fotografico promosso dall’associazione Angolo, nato nel 2018 all’interno del Reparto di Senologia dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova, ideato dalla dottoressa Samantha Serpentini e dalla fotografa freelance Erika Zucchiatti, entrambe desiderose di sperimentare nuove modalità di espressione nell’ambito della medicina narrativa in oncologia e rivolto alle donne con storia di tumore al seno.

Volantino della mostra RedefineMe

Anche questa terza edizione del progetto “Redefine Me – Mi Ridefinisco” si è posta l’obiettivo di usare la forma fotografica per donare alle persone affette da malattia oncologica una riappropriazione del sé, inteso come identità corporea e psichica, confermando la fotografia come un importante strumento di narrazione.

L’intento del percorso terapeutico è stato quello di ricostruire la storia delle partecipanti in una serie di incontri, ognuno dei quali incentrato su un tema specifico: il passato, prima della malattia e il futuro, dopo le terapie, trattando con cura quel sentire che scaturisce dal “dopo” che per ogni paziente è un momento soggettivo e delicato del percorso oncologico che può durare molti anni.

Inaugurazione sabato 3 febbraio alle ore 15.30.

Evento realizzato in collaborazione con l’ufficio Progetto “Città Sane” - Oms del Comune di Padova.

Porta San Giovanni, piazzale San Giovanni - Padova

Mostra fotografica “Redefine Me – Mi Ridefinisco”

Immagini prima e dopo la malattia oncologica

Dal 3 febbraio al 18 febbraio 2024

Orari: venerdì dalle ore 15 alle 18. Sabato e domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 18.

Segreteria ANGOLO - Associazione Nazionale Guariti o Lungoviventi Oncologici

E-mail info@associazioneangolopadova.it

Sito web https://www.associazioneangolopadova.it/2024/01/12/mostra-fotografica-redefine-me-mi-ridefinisco/

https://www.associazioneangolopadova.it/2024/01/12/mostra-fotografica-redefine-me-mi-ridefinisco/

Foto articolo da https://www.associazioneangolopadova.it/2024/01/12/mostra-fotografica-redefine-me-mi-ridefinisco/