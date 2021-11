La mostra per il "Premio giovani talenti in connessione" a Este

Il "Premio giovani talenti in connessione" è un premio artistico che si è rivolto ai giovani dai 14 ai 26 anni ideato da Silvia Greggio e sviluppato, coordinato e gestito con Gloria Borsoni dell’Associazione culturale ALIdARTE; un’iniziativa culturale, volta a migliorare e potenziare l'offerta culturale per i giovani, protagonisti e agenti del cambiamento. Il premio si è svolto con il patrocinio e il contributo del Comune di Este e della Banca Prealpi SanBiagio.

ALIdARTE è un'associazione culturale, che vuole costruire un futuro in cui tutti possano accedere liberamente alla bellezza dell'arte. Fonda il proprio lavoro sulla passione e la libertà espressiva, sulla forza e lo sviluppo delle proprie competenze, sul valore della persona, riconoscendo la diversità come ricchezza e grande risorsa. Crede nella condivisione di idee e progetti con altre realtà associative del territorio, con altri comuni, nelle partnership con aziende private, per dare voce ai singoli progetti culturali, perché la valorizzazione e la divulgazione dell'arte devono essere un interesse condiviso e partecipato, al fine di creare anche una cultura dello sviluppo.

Il premio è stato proposto come contest on-line che ha permesso ai giovani che hanno partecipato di esprimere la propria creatività mettendo in gioco il loro talento, favorendo la nascita di una rete di contatti e relazioni. Il contest si è svolto come seconda edizione di “Este in rete” promosso dal settore delle Politiche Giovanili in collaborazione con le associazioni del territorio. Questa prima edizione del PREMIO si è concentra su tre categorie e nello specifico: pittura, fotografia e illustrazione e il tema si è rivolto all’importanza delle connessioni umane, delle relazioni tra giovani artisti e risorse del territorio, ma anche relazioni con le tradizioni e con l'artigianato locale, per favorire azioni condivise che possano portare a dei cambiamenti positivi.

Sabato 4 dicembre alle ore 18 presso la Sala Turi Fedele – Ex Chiesetta dell’Annunziata di Este verrà inaugurata la mostra e verranno proclamati e consegnati i premi ai vincitori: sei premi per le tre categorie e due premi della critica. I vincitori, alcuni del nostro territorio, altri provenienti da altre città d’Italia, saranno presenti all’inaugurazione; questo fa comprendere quanto a volte le relazioni e le connessioni si possono attivare e concretizzare oltre a qualsiasi strumento digitale e oltre a qualsiasi distanza territoriale.

Categoria ILLUSTRAZIONE

per la fascia 14 - 19 anni: GAETANO LA ROSA

per la fascia 20 - 26 anni: MARIALINDA TORIELLO

Categoria PITTURA

per la fascia 14 – 19 anni: FEDERICO PORRO

per la fascia 20 – 26 anni: GIULIA ZAPPAROLI

Categoria FOTGRAFIA

per la fascia 14 – 19 anni: IRENE MORATO

per la fascia 20 – 26 anni: ABDOULAYE TOURE

PREMI della CRITICA: ALICE TAMIAZZO (fotografia) e GIORDAN GIACOMIN (illustrazione).

Informazioni e contatti

Per l’ingresso alla mostra dovranno essere rispettate le misure di sicurezza anti-contagio da Covid – 19 e sarà richiesta la certificazione verde all’entrata.

Web: https://www.alidarte.com.