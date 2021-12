Mostra "Sabbia di Langrud" di Nader Khaleghpour a Palazzo Zuckermann

Dal 18 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022 i Musei Civici ospitano, presso la sede di Palazzo Zuckermann, una mostra personale di Nader Khaleghpour, dal titolo Sabbia di Langrud, a cura di Stefano Annibaletto.

Vengono presentate una cinquantina di opere su carta, dell'artista, la maggior parte delle quali realizzate nell’ultimo biennio e finora inedite. La mostra vuole infatti documentare il lavoro recente di Nader Khaleghpour, a distanza di otto anni dalla estesa antologica che il Comune di Padova gli dedicò nel 2013 presso il Centro culturale Altinate San Gaetano.

Nelle carte più recenti, realizzate dall’inizio della pandemia e influenzate dal vissuto personale e collettivo degli ultimi anni, la pittura è più calda, la figura è solo accennata in un delicato espressionismo astratto nei toni aranciati dei mordenti solcati da segni di chine nere.

Nato a Langrud, in Iran, nel 1947, Nader Khaleghpour si è trasferito in Italia, a Padova, nel 1974 e si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Venezia con Carmelo Zotti. Un passaggio da oriente a occidente che lo ha segnato come uomo, come intellettuale e come pittore, tanto da rendere il tema del viaggio dominante nella sua poetica: “viaggio come possibilità di conoscenza”, dice l’artista, “distacco dai luoghi di origine per entrare in nuovi spazi, occasioni di silenzio, visione di insieme delle cose del mondo da una giusta distanza, sogno e immaginazione del futuro”. Non a caso le sue figure, esili e danzanti, sono immerse in spazi liquidi e marini, simboli e testimoni di questo nostro tempo transitorio e incerto.

Informazioni

Orario: 10-19

Chiuso lunedì, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio

Ingresso gratuito

Tel. 049 8205664

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/sabbia-di-langrud

https://www.padovanet.it/evento/mostra-sabbia-di-langrud-di-nader-khaleghpour

