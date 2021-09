Patavium, mostra fotografica di Sandra Zagolin alla Sala della Gran Guardia

È aperta dal 31 agosto al 14 settembre alla Sala della Gran Guardia la mostra fotografica Patavium di Sandra Zagolin.

La fotografa ha puntato l’obiettivo sugli otto siti monumentali (Cappella degli Scrovegni, Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani, Palazzo della Ragione, Battistero della Cattedrale, Cappella della Reggia Carrarese, Basilica del Santo, Oratorio di San Giorgio, Oratorio di San Michele) che custodiscono i cicli affrescati del XIV secolo recentemente riconosciuti dall’Unesco Patrimonio Mondiale.

Questi luoghi hanno fatto da sfondo ad allievi del Conservatorio “C. Pollini” di Padova, ripresi con i loro strumenti.

Ne esce un originale e inedito ritratto della città che unisce arte, ritratto e musica.

Gli allievi che compaiono nelle foto sono: Baldo Francesca, Barbiero Alessandra, Buniato Federico, Bottacin Aurora, Pasquali Giulia, Pennucci Costanza, Polese Ilaria, Tosolini Filippo, Zagato Vecchietti Chiara, Zangheri Francesco.

Sandra Zagolin

Sandra Zagolin nasce a Piove di Sacco (PD) dove tutt’ora risiede. Dal 1996 fa parte del Fotoclub Chiaroscuro e dal 2008 ricopre la carica di Presidente. È iscritta alla Fiaf (Federazione Italiana) e alla Fiap (Federazione Internazionale) e dal 2010 partecipa a concorsi Nazionali ed Internazionali.

Amante dei viaggi, predilige il reportage ma anche il ritratto, il paesaggio e l’architettura. Ha realizzato varie mostre personali in tutta Italia, come a Venezia, Torino, Ferrara, Prato, Palermo ecc. alcune sue foto inoltre sono state esposte in diversi paesi del mondo e sono state pubblicate in riviste del settore come Touring club e Dove (per le quali collabora), Oasis, Fotonotiziario, Fotografia reflex ecc.

Finalista tra migliaia di partecipanti al concorso Leica e al National Geographic nel 2012 e 2013, ha vinto numerosi concorsi a livello nazionale ed internazionale. Componente della squadra Italiana vincitrice della Coppa del Mondo “Amicizia e solidarietà” 2014 e della medaglia d’Oro “La donna nella società” 2015.

A partire dal 2012 per meriti acquisiti ha ricevuto 6 onorificenze AFI e BFI (Nazionali) – AFIAP, EFIAP, EFIAP/b e EFIAP/s (Internazionali).

Appassionata da tempo anche di audiovisivi, ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, suoi lavori sono stati proiettati durante la prestigiosa manifestazione Internazionale “Dia sotto le stelle” di Busto Arsizio (VA).

Con “Tsaatan, gli ultimi uomini renna” ha ottenuto premi in tutto il Mondo, tra i quali il 1° premio a Cannes sezione audiovisivi e premio del pubblico.

Informazioni

Ingresso libero dal 31 agosto al 14 settembre

Orari: da martedì a domenica: 09.30 – 12.30 / 16 -19

donolatol@comune.padova.it

Tel. 049 8204529-5629 – 5611

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/patavium

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/patavium

