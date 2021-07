"Prove di libertà - Dal Covid al post Covid", mostra alla Sala della Gran Guardia

Il titolo della mostra Prove di Libertà poggia l'attenzione proprio sulla parola prove da intendenrsi non come tentativo o esperimento, bensì come testimonianza, dimostrazione, conoscenza diretta da parte degli autori presenti della inalienabilità della libertà, anche in situazioni di coercizione.

I lavori esposti vogliono descrivere sia il periodo del lockdown nelle forme che tutti abbiamo vissuto, sia i momenti personali di sofferenza, di riflessione, di crescita. In questo senso le 50 foto esposte propongono un ideale percorso cronologico collettivo, il quale nel rispetto dell'autonomia interpretativa di ciascun autore, interseca le opere di pittura e scultura che simbolicamente rappresentano il soggettivo, l'individuo con le sue passioni, i suoi comportamenti di fronte al limite.

La mostra, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, è frutto della collaborazione tra un gruppo di fotografi, coordinati da Alberto Still, che hanno pubblicato il primo libro fotografico sul Lockdown: 100 sguardi sulla Quarantena e gli artisti dell'Associazione culturale "Paolo Capovilla".

A cura di Alberto Still e Associazione Culturale Paolo Capovilla.

Eventi collaterali

21 luglio, ore 10 e 17.30

Presentazione del libro: 100 sguardi sulla Quarantena

Max 15 persone

28 luglio, ore 10, 11, 16 e 18

Visite guidate alla mostra

Max 15 persone

Espongono

Ibrahim Al Khalil - Andrea Barbieri - Ottorino Beda - Sergio Bergami - Rosa Bettella - Emanuele Bonifacio - Paolo Camporese - Giuseppe Carlesso - Gabriella Ceccherini - Attilio Cecchinello - Marisa Cossu - Alberta Dal Dosso - Viviana De Lucia - Pietro Dente - Giovanna Donà - Fornas - Paola Franchi - Maria Donata Franco - Franco Giraldo - Santino Greco - Paolo Malaguti - Sergio Marchioro - Adriana Michieli - Giovanna Michielotto - Pasquale Minuto - Giovanni Omodeo - Marta Paccagnella - Daniela Pedrocco - Alessia Perrino - Francesco Pertini - Claudio Piotto - Vanilla Ragana - Francesca Richichi - Riccardo Scalise - Alberto Still - Franco Storti - Manuela Tirelli - Paola Unterholzner - Giusi Zappia - Viviana Zorzato.

Informazioni

Ingresso libero

Orarai: dal martedì alla domenica, ore 9.30 - 12.30 e 16 - 19, lunedì chiuso

Prenotazione eventi collaterali: cell. 3356379614

info@pietrodente.it

https://pietrodente.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/prove-di-libert%C3%A0

Foto articolo da comunicato stampa e dal sito del comune Padova Cultura

