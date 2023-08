"Delicati equilibri", personale di Maria Grazia Minto alla Sala della Gran Guardia

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Inaugurazione: 10 agosto, ore 18

Dall'11 agosto al 10 settembre 2023 la Sala della Gran Guardia ospita la mostra Delicati equilibri. Personale di Maria Grazia Minto.

In esposizione, venticinque opere, eseguite con tecniche varie quali olio, acrilico, acquerello, tecniche miste a volte materiche, oltre all’inusuale tecnica dell’affresco strappato. Soggetti dell'attenzione dell'artista sono giovani donne dai tratti adolescenziali, un po’ bambole e un po’ fate, realizzate con minuzia illustrativa, rivestite di merletti, broccati e passamanerie d’altri tempi. che la pittrice ambienta in spazi metafisici o in fitti boschi lunari. Le accompagnano grandi bottoni, carte da gioco, spille da balia, bolle di sapone, con i loro ineludibili risvolti simbolici.

Attraverso la rappresentazione di immagini senza tempo, un po' come avviene nelle fiabe, Maria Grazia Minto ci rimanda sottilmente alle problematiche ambientali, individuali e collettive del nostro vivere civile.

L’adolescenza con i suoi riti di passaggio, stare sopra il Castello di carte, confidarsi con lo specchio, osservare Dietro la finestra e oltre, inseguire le Tracce nel bosco sono tutte situazioni che presuppongono anche un messaggio rivolto all’ambiente dai Delicati equilibri.

Maria Grazia Minto, nata a Mirano (VE), dopo aver conseguito la maturità artistica a padova, prosegue la sua ricerca tecnico-pittorica, dalla pittura su tessuto a quella su vetro, su mobili e murales, eseguendo pezzi unici ed esclusivi, in particolare approfondisce la tecnica dell’affresco che usera’ costantemente nella sua più recente produzione artistica. A partire dagli anni ‘80 del secolo scorso, ha esposto in numerose collettive e personali.

Su di lei hanno scritto, fra gli altri, i critici e studiosi Giuseppe Caracò, Selim Tietto, Valerio Vivian, Gabriella Niero.

Informazioni

Ingresso libero

Orario: 9.30 - 12.30 e 16- 19, chiuso il lunedì

Servizio Mostre

Tel 049 8205623

paganinl@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/delicati-equilibri

https://www.padovanet.it/evento/mostra-delicati-equilibri-personale-di-maria-grazia-minto

Foto articolo da post Facebook