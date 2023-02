Mostra “Il Patchwork interpreta Padova Urbs picta” alla Sala della Gran Guardia

Promossa dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Associazione Passione Patchwork, la mostra Il Patchwork interpreta Padova Urbs Picta presenta numerose creazioni che interpretano paesaggi e personaggi, attraverso l’uso di organze, fili d’oro e d’argento, sete, cotoni, pezzi di stoffa dimenticati in antichi cassetti e appartenuti magari a persone care.

Le tecniche utilizzate sono quelle classiche del patchwork, l’antica arte che permette di realizzare coperte, pannelli e altri manufatti utilizzando e mescolando tra loro ritagli di tessuto anche in uno spirito, quanto mai attuale, di recupero e riciclo e di un uso più responsabile e fantasioso dei materiali.

Scopri il volantino mostra “Il Patchwork interpreta Padova Urbs picta”



Tutti noi camminiamo indaffarati e distratti per le vie della nostra città, senza soffermarci sulle opere dei grandi maestri che ne hanno fatto la storia e che ci raccontano da dove veniamo, indicandoci nel contempo la strada di un possibile domani.

La sfida per l’edizione 2023 della mostra è quella di rappresentare servendosi di trame, tessuti, colori e stoffe anziché di parole, Padova Urbs Picta per ripercorrere così la Padova del ‘300, attraverso lo studio dei cicli pittorici di quell’epoca e la rielaborazione dei personaggi, delle vesti, delle piante, degli animali, della allegorie e delle storie in essi rappresentati.

L’Associazione Passione Patchwork unisce donne appassionate dell’antica arte del patchwork e promuove lo studio e la creazione di manufatti tessili, classici o contemporanei.

Conta una cinquantina di iscritte e fin dal momento della sua nascita, nel 2008, è stata protagonista di mostre dei propri lavori in Padova e anche fuori città.

Tra le più importanti possiamo ricordare:

Tra me e il fantastico mondo delle trame, svoltasi nel 2008 a Palazzo Zuckermann

L’Universo secondo Galileo, allestita nel 2009 presso la galleria La Rinascente

Quilts e patchwork: l’arte tessile interpreta il periodo carrarese allestita presso il Centro Culturale San Gaetano nel 2011

Sospesi tra Terra, Aria, Acqua e Fuoco, realizzata alla Galleria la Rinascente nel 2014

In viaggio con Belzoni, realizzata presso la Sala della Gran Guardia nel 2019.

Oltre alle attività dedicate alle esposizioni, numerose sono state quelle benefiche rivolte, in particolare, ai bambini della pediatria di Padova e alla collaborazione con altre associazioni impegnate nel sociale. Molti sono stati i corsi attivati, anche online, volti all’insegnamento delle varie tecniche e al supporto delle socie.

Informazioni

Dal 3 marzo al 2 aprile

Sala della Gran Guardia, piazza dei Signori, all’angolo con via Monte di Pietà - Padova

Ingresso libero

Orario: 9.30 - 12.30 e 15 - 18, chiuso il lunedì

Servizio Mostre

Tel 049 8204529

donolatol@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/mostra-il-patchwork-interpreta-padova-urbs-picta

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/il-patchwork-interpreta-padova-urbs-picta

