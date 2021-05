"La scuola Pietro Scalcerle 1870-2020": mostra e conferenze a palazzo Moroni

La finalità della mostra è quella di rendere accessibile a tutti la storia della scuola, prima di tutto a coloro che vivono quotidianamente in essa: studenti, docenti e personale vario, e poi al resto della città.

La scuola ha investito oltre 10mila euro, nello scorso anno scolastico, per organizzare una grande manifestazione celebrativa dei 150 anni della sua istituzione, il 29 novembre 2019. Alla serata hanno partecipato oltre 250 persone. Erano presenti rappresentanti della Giunta Comunale e dell'Ufficio Scolastico Territoriale.

La serata si è aperta con un coro degli studenti che ha cantato l'inno nazionale per ricordare il sacrificio di Pietro Scalcerle, garibaldino, morto a 19 anni nella difesa della Repubblica Romana, accanto proprio a Goffredo Mameli. L'auditorium era stato riservato alle diverse generazioni di studenti e docenti, succedutisi nel corso degli ultimi decenni, che hanno manifestato grande entusiasmo per l'iniziativa. Purtroppo, la pandemia Covid-19 ha impedito il proseguo regolare di altre iniziative. Negli ultimi mesi sono ripresi i lavori di ricerca storica sulla scuola.

Abbiamo recuperato un fondo fotografico della scuola di grande interesse storico, e in collaborazione con il Comune di Padova (Settore Cultura), tra il 26/09/20 e il 25/10/20, è stata allestita una mostra "Alunne in posa un secolo fa" presso il Palazzo Zuckermann, nel contesto del Festival Internazionale di Fotografia "Photo Open Up".

Sono stati rinvenuti documenti originali molto interessanti dai vari archivi: Archivio IIS "P. Scalcerle", Archivio di Stato, Archivio Generale del Comune di Padova e anche dalla Biblioteca Civica.

La ricchezza documentale e fotografica ha permesso di organizzare una mostra espositiva che illustrerà la lunga storia dell'Istituto "Pietro Scalcerle".

La mostra si terrà a palazzo Moroni, nel Cortile Pensile, dal 21 al 30 maggio.

L'inaugurazione è prevista il 21 maggio, ore 15.30, nella Sala Paladin.

Come eventi paralleli alla mostra, sono in programma due conferenze in Sala Paladin (26/05/21, ore 15.30) e in Sala degli Anziani (28/05/21, ore 16.30). Le conferenze saranno disponibili in streaming a causa del contingentamento degli accessi alle sale.

La mostra documentale e fotografica ripercorre l’attività dell’allora “Scuola femminile superiore Scalcerle" che, come recitava il regolamento del 1872, aveva “lo scopo di dare alle giovani che hanno compiuto ilcorso elementare, una più estesa cultura ed una buona educazione, avviandole a un pratico indirizzo di vita” . La scuola femminile, pubblica, voluta dal Comune di Padova, fu tra le prime del genere nel Regno d'Italia, e il primo corso fu avviato nell’autunno del 1870.

La ricca documentazione esposta ricostruisce momenti storici della nostra scuola, fortemente connessacon la Storia della città di Padova e più in generale con la stessa Storia d'Italia, in particolare anche negli usie costumi delle varie epoche.

Le fotografie esposte sono delle riproduzioni in quanto gli originali sono in fase di restauro, lavoro affidato ad una ditta specializzata di Bologna, e sono seguite dalla Soprintendenza di Venezia. Il lavoro di catalogazione presso la Soprintendenza è stato affidato alla dottoressa Sara Filippin, ricercatrice e curatrice di archivi fotografici.

Ringraziamo il Settore Cultura del Comune di Padova che ci ha sostenuto con un contributo finanziario eassegnandoci gli spazi per la mostra e le conferenze, confermando una apprezzata sensibilità culturale e la secolare collaborazione con la nostra scuola, in atto dal 1869.

