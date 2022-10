A Selvazzano Dentro la mostra "Scienza, etica e religione - Insieme per vincere le sfide attuali"

La biblioteca comunale di Selvazzano Dentro, Palazzo Eugenio Maestri, via Roma 32, ospiterà dal 5 al 19 novembre 2022 la mostra “Scienza, Etica e Religione, insieme per vincere le sfide attuali”, a cura dell’Associazione di Promozione Sociale “Gianni Ballerio”, in collaborazione con la Città di Selvazzano Dentro e la locale comunità Baha’i. La mostra è stata realizzata da Marco Bresci, ingegnere elettronico, autore di vari libri e articoli riguardanti ambiente, economia, gestione delle risorse, prosperità globale, sviluppo sociale, mobilità sostenibile, qualità della vita, etica e spiritualità.

La mostra propone in 10 pannelli un viaggio attraverso i gravi problemi dell’umanità attuale: i cambiamenti climatici, la corsa agli armamenti e i conflitti che ne derivano, il decadimento sociale, le crisi globali che mettono a dura prova la stessa sopravvivenza dell’umanità. La scienza e la tecnologia da sole non sono sufficienti a trovare soluzioni: occorre una visione più ampia che includa scienza, etica e religione, per costruire una civiltà mondiale pacifica, equa, sostenibile. La ricerca di un sistema di valori universali, di un nuovo paradigma che consenta un equilibrato sviluppo materiale e spirituale in una società sempre più interconnessa e interdipendente, è il “progetto” al quale l’uomo di questo secolo è chiamato a partecipare attivamente.

L’autore interverrà venerdì 18 novembre alle 21 presso la Sala Cornaro della biblioteca, ad un incontro pubblico per trattare il tema “Come conciliare scienza, etica e religione”. La mostra sarà visitabile nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, ore 14.30-19; martedì, mercoledì, venerdì, sabato, ore 9-13.

Info: aps.padova@promozionesociale.org.