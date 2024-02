“Creare immaginando” a Padova in mostra le opere degli studenti di Art&Science Across Italy

Dal 17 febbraio al 3 marzo, presso le Scuderie di Palazzo Moroni, sarà allestita la mostra Creare immaginando, del progetto nazionale per le scuole Art&Science Across Italy , progetto realizzato dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN in collaborazione con le università italiane.

La mostra è curata dalla Sezione INFN di Padova in collaborazione con il Comune di Padova – Assessorato alla cultura e i patrocini dell'Università degli Studi di Padova e del Dipartimento di Fisica e Astronomia. La tappa di Padova fa parte di un ciclo di 19 mostre locali che si terranno in altrettante città italiane nell’ambito del progetto Art&Science Across Italy.

Il progetto, giunto alla sua IV edizione, si propone di avvicinare ragazze e ragazzi al mondo della scienza utilizzando il linguaggio dell’arte.

All'edizione 2022-2024 partecipano più di 6500 studenti, da 184 scuole. Le studentesse e gli studenti hanno realizzato un totale di oltre 1000 opere che saranno esposte in 19 mostre locali tra novembre 2023 e maggio 2024 e in una mostra nazionale conclusiva che si terrà a maggio a Napoli.

La mostra della tappa di Padova raccoglie 100 opere realizzate da circa 300 studentesse e studenti delle scuole superiori partecipanti al progetto. Ogni opera è stata ispirata da un argomento scientifico, che spazia tra varie discipline, dalla fisica alla geologia, ed è stata realizzata in seguito a una serie di seminari e incontri con ricercatori e ricercatrici che si sono svolti lo scorso anno. Le opere saranno valutate da una commissione e quelle ritenute più significative saranno premiate durante un evento con gli studenti e le studentesse del progetto che si terrà giovedì 29 febbraio dalle ore 14.30 in aula Rostagni del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università degli Studi di Padova.

Le opere premiate andranno a comporre la mostra e la competizione nazionale, che si terrà al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 9 al 19 maggio 2024. I 48 vincitori e vincitrici della competizione nazionale riceveranno una borsa di studio per partecipare a un master di una settimana sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’INFN o al CERN.

Le scuole superiori del Veneto che espongono le opere in mostra sono l’I.I.S. A. Cornaro, il Liceo Artistico Modigliani e il Liceo Artistico Pietro Selvatico di Padova, il Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, l’I.I.S. Benedetti Tommaseo e l’I.I.S. G.Bruno-R.Franchetti di Venezia, l’I.I.S. G.Veronese-G.Marconi di Chioggia (VE), l’I.I.S. Rolando da Piazzola di Piazzola sul Brenta (PD), il Liceo Scientifico Jacopo da Ponte di Bassano sul Grappa (VI) e il Liceo Statale G.Berto Mogliano Veneto (TV).

Informazioni

Ingresso libero

orario: da martedì a domenica: 09.30-12.30 e 15-18.

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

paganinl@comune.padova.it

Tel. 0498205623

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/creare-immaginando-0

Foto articolo da comunicato stampa