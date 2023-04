FRAGILE, Francesca Lorenzi e Laura Marcolini in mostra alle Scuderie di Palazzo Moroni

dal martedì alla domenica 09.30-12.30 / 16-19, chiuso il lunedì non festivo. Chiedere info per le festività

Quando Dal 24/03/2023 al 23/04/2023 dal martedì alla domenica 09.30-12.30 / 16-19, chiuso il lunedì non festivo. Chiedere info per le festività

Inaugurazione 25 marzo, ore 18.30

Dal 24 marzo al 23 aprile 2023 le Scuderie di Palazzo Moroni ospitano la mostra FRAGILE di Francesca Lorenzi e Laura Marcolini.

La parola fragile è sinonimo di debolezza, indecisione, condiscendenza e sembra caratterizzare il periodo storico e politico che stiamo attraversando: un tempo che pare non poterci offrire certezze e che è riuscito a stravolgere tutti i nostri progetti, lasciandoci insicuri e dubbiosi, privi di riferimenti e soprattutto di sogni.

A questo attuale contesto si oppongono le due artiste e lo fanno mostrando al pubblico le loro opere, frutto di lunghi periodi di impegno e ricerca, che confermano la possibilità di vivere la vita con quella leggerezza che Italo Calvino, nel volume Lezioni Americane (1988), voleva non fosse confusa con la superficialità.

La fotografa Francesca Lorenzi narra le sue storie, riuscendo in ogni istantanea, a legare energia e fragilità, mostrando immagini che comunicano messaggi contraddittori, ma complementari, costruite sulla ricerca di dettagli determinanti per una silente comprensione.

Laura Marcolini, per trasmettere i propri pensieri sulla fragilità umana, si appropria delle sagome di persone ordinarie che traduce con ricercata peculiarità. Le sue composizioni si articolano in un equilibrio perfetto tra la pesantezza e la leggerezza di un’esistenza in continuo mutamento, intessute di celate e inconfessate contraddizioni. I personaggi tradotti da Laura ostentano i propri limiti, raccontandoci storie appassionate, trascritte con distintiva capacità di sintesi, che inducono a riflettere sulla fragilità dei legami e sulla leggerezza del rapporti quotidiani

La mostra è promossa dall'Associazione culturale Miles di Gabriella Piccolo e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

E' accompagnata da due cataloghi, con presentazione della critica d'arte Paola Cassinelli.

Informazioni

Ingresso libero

Orari: dal martedì alla domenica 09:30-12:30 / 16-19, chiuso il lunedì non festivo



Ufficio Stampa: diadestudio

Per informazioni: +39 0464 533003

Assessorato alla Cultura

tel. 049 8204529 – donolatol@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/fragile

Foto articolo da comunicato stampa e da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/fragile