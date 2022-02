Mostra “Poesie trasversali” di Silvia Patrono e Nadia Volpi alle Scuderie di Palazzo Moroni

Dal 19 febbraio al 20 marzo 2022 le Scuderie di Palazzo Moroni ospitano la mostra Poesie Trasversali, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

In esposizione una trentina di tele di Silvia Patrono e Nadia Volpi le quali, attraverso il personale modo di fare pittura e di utilizzare il colore, si mettono a dialogo e confronto, coinvolgendo il visitatore in un percorso fatto di un susseguirsi di stati emozionali che mutano col variare dei soggetti e degli accostamenti.

Se i codici espressivi delle due artiste sono completamente diversi, la magia degli abbinamenti, appositamente studiati, producono un senso di bellezza e di armonia al quale lo spettatore difficilmente potrà sottrarsi, attratto dalle immagini enigmatiche e sospese della Patrono e dalle travolgenti cascate cromatiche della Volpi.

Inaugurazione mosta venerdì 18 febbraio ore 18.30.

Slvia Patrono si è laureata in Lettere con indirizzo artistico alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Padova e diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Venezia, sezione pittura con il prof. Carlo Di Raco.

Negli ultimi anni è stata selezionata come finalista del concorso ENEGANART 2021, ha partecipato a molte mostre personali e collettive tra cui Legami, Strozzina, Palazzo Strozzi, Firenze. Nel 2020 ha preso parte al progetto 0.P.E.R.A, sostenuto dall’Unione Europea e Regione Veneto ed organizzato da Cescot Padova- IL VENETO DELLE DONNE. Ha esposto a Cà Pesaro, Museo Internazionale d’Arte Moderna, Venezia. Ha partecipato a Domaninarte, progetto del GAM, Galleria d’Arte Moderna di Roma.E’ risultata finalista del concorso Una copertina per la Lettura del Corriere della Sera.

Nadia Volpi, nata a Dusseldof, si è diplomata al Liceo Artistico Modigliani di Padova nel 1986.

Ha frequentato la Scuola libera del nudo presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Nel 1990 si è diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Venezia, sez. Pittura, con il prof. Tiozzo.

Ad oggi è stata presente in numerose mostre, personali e collettive.

Mostra a cura di Mirella Cisotto

Ingresso libero

Orario: da martedì a domenica, 9.30 -12.30 e 15 -18

Attenzione - All’ingresso dovrà essere esibito il green pass



paganinl@comune.padova.it

Tel. 049 8205611-5623

https://www.padovanet.it/evento/mostra-poesie-trasversali-di-silvia-patrono-e-nadia-volpi

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/poesie-trasversali

