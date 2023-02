“Emozioni di ieri, oggi... e domani”, la mostra di Antonio Sgarbossa alle Scuderie di palazzo Moroni

Prezzo non disponibile

dal martedì alla domenica 09.30-12.30 / 15-18. Chiuso tutti i lunedì non festivi

Dal 17 febbraio al 19 marzo 2023 le Scuderie di Palazzo Moroni ospitano la mostra Emozioni di ieri, oggi ... e domani. Personale di Antonio Sgarbossa.

Presenti in mostra una trentina di dipinti a olio di medie-grandi dimensioni.

Nelle opere del m° Sgarbossa è forte il nesso tra figura e spazio, segno e colore, lavoro sulla superficie e ricerca delle soluzioni più adatte a rendere il piano pittorico "un corpo pulsante di forme e cromie".

La passione per la fotografia "dà struttura di credibilità all'immagine e cattura attimi della cronaca, colta nella casualità del quotidiano".

La luce è protagonista assoluta delle opere, dando agio alle figure di affermarsi anche grazie alle ombre che ne protendono i lineamenti sul piano. Ombre che risultano sempre fattori attivi nell'economia del dipinto, dove il chiaro-scuro è la fonte che conferisce sostanza volumetrica alle forme, facendole vivere in un contesto di fisicità.

Antonio Sgarbossa

Antonio Sgarbossa nasce nel 1945 a Fontaniva, la sua esperienza lavorativa inizia intorno ai 12 anni, quando viene aperto un laboratorio di ceramica vicino a casa sua, nel quale giovani pittori dipingono su piatti di ceramica vedute di mete turistiche, principalmente Venezia, la città Veneta più famosa e visitata.

E’ l’inizio di una lungo percorso di ricerca sulle potenzialità della materia cromatica e della rappresentazione pittorica, che lo porterà nel 1971 in Svizzera, favorendo una sua formazione in ambito europeo. Sgarbossa si afferma una volta rientrato in Italia a cavallo degli anni ’80 con le sue prime ed importanti personali.

ingresso libero

orari: dal martedì alla domenica 09.30-12.30 / 15-18

Chiuso: tutti i lunedì non festivi

Inaugurazione giovedì 16 febbraio, ore 17.30

