“Le Amiche di Elisa”, personale di pittura di Elisa Fantinato a Palazzo Maestri

Sabato 4 maggio alle ore 11 in Sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri, si terrà l’inaugurazione della mostra personale “Le Amiche di Elisa”, personale di pittura di Elisa Fantinato, presentata dal curatore, fotografo e pittore Marcello Zanin, con l’intervento della web designer Mia Pontano.

«La personale di pittura – spiega l’artista Elisa Fantinato – raffigura tutti dipinti di volti femminili, ambientati in uno sfondo concettuale, che raccontano svariati stati d’animo attraverso i ritratti ambientati proposti, con l’intento di colpire con un’emozione. C’è qualcosa nelle persone, nella natura e nel mondo circostante, che mi affascina. Ho sempre sentito l’esigenza di raffigurare le espressioni, le situazioni e le emozioni che l’essere umano vive giornalmente, perché questo insieme di condizioni sono la base dell'esistenza e della vita stessa».

«Grazie alla sua tecnica pittorica, – aggiunge il curatore Marcello Zanin – rende così dettagliato ed espressivo il volto di una persona, che diventa così un’amica. Il progetto espositivo consiste nel raccogliere ed esporre molteplici stati d’animo e varie emozioni per proporli poi ai fruitori della mostra attraverso i volti delle sue amiche immaginarie».

Il curatore si occuperà di esplicare non solo il percorso artistico della pittrice, ma di dettagliare lo stile pittorico in comparazione con le tendenze attuali di pittura contemporanea. Ci sarà inoltre un intervento da parte della graphic designer Mia Pontano, che segue insieme all’artista lo sviluppo del sito composto non solo dalle classiche sezioni quali portfolio e biografia, ma in particolar modo dai diari di bordo. Un diario di bordo composto da immagini e scrittura di una mostra, di un evento in cui i dipinti sono “compagne di viaggio”. L’arte come viaggio ed esperienza che metta in evidenza l’importanza del legame tra due metodi espressivi diversi, la pittura e la scrittura.

Orari

La mostra sarà visitabile in orario di apertura della Biblioteca Melchiorre Cesarotti fino a sabato 25 maggio 2024:

Lunedì e giovedì 14.30-19; martedì e mercoledì 9-13/14.30-19; venerdì e sabato 9-13

Ingresso gratuito

Per informazioni

Biblioteca Melchiorre Cesarotti

049.8733897

biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Selvazzano che… Arte!

Curriculum artistico di Elisa Fantinato

Elisa Fantinato, nome d’arte Efant, padovana, consegue un percorso di maturità artistica e di decoratrice artistica d’interni. Dopo anni di pittura su legno, inizia ad eseguire ritratti su tela dove i colori sono fluidi e l’acqua diventa l’elemento principale di mobilità del tratto e del segno. Fluidità come tecnica per esternare le emozioni e tradurle in opere d'arte, le stesse che lei ama definire “Emozioni Pittoriche”. Il suo percorso pittorico si è sviluppato con mostre personali e collettive, in luoghi culturali ove bellezza, passione e arte si fondono insieme. L’insieme di queste esperienze, istanti di vita e pittura sono raccolti nei suoi diari di bordo del sito link https://www.elisafantinatoart.it/mostre-e-diari-di-bordo/.

Oggi l’artista Elisa Fantinato è particolarmente apprezzata da quei collezionisti e acquirenti che ricercano in un’opera d'arte non solo la bellezza estetica, ma anche un messaggio e significato profondo.

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=1421&area=H

Foto articolo da comunicato stampa