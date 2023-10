Mostra “Il sentimento della bellezza” pittura e scultura di Dino Paccagnella a palazzo Eugenio Maestri

Fino a sabato 14 ottobre 2023 sarà esposta la mostra personale “Il sentimento della bellezza” pittura e scultura di Dino Paccagnella a Palazzo Eugenio Maestri.

Nel suo percorso di formazione e contemporaneamente d’insegnamento, l’artista Dino Paccagnella non ha mai tralasciato lo studio della Forma e Figurazione di Klee, la Teoria del colore di Kandinskij e di Itten.

Dal 2019 si concretizza una nuova stagione che reinventa la realtà e ne racconta la potenza emotiva attraverso forme geometriche, colori e segni. Oltre le opere su tela realizzate con diverse tecniche sono presenti sculture in legno, terracotta, marmo e bronzo.

Il sentimento della bellezza, che dà il titolo alla mostra, mette in evidenza “come da contraddizione, da elementi discordanti, si possa arrivare all’armonia, alla proporzione, all’equilibrio dei rapporti che danno compimento al valore di Bellezza” scrive Michela Modolo che ha presentato l’inaugurazione della mostra.

Orari

Si potrà visitare la mostra a Palazzo Eugenio Maestri in orario di apertura della Biblioteca Melchiorre Cesarotti:

lunedì e giovedì 14.30/19 - martedì e mercoledì 09/13 e 14.30/19 – venerdì e sabato 09/13.

Per informazioni

Biblioteca Melchiorre Cesarotti

049.8733897

Ingresso gratuito

Selvazzano che… Arte!

Dino Paccagnella

Dino Paccagnella, nato a Padova, affascinato dal mondo dell'arte, a undici anni si iscrive all'Istituto P. Selvatico, dove, studiando con i maestri Francesco Pavan e Mario Pinton, si diploma, nel 1970, maestro d'arte in oreficeria. Dal 1970 al 1974, frequenta l'Accademia di Belle Arti di Venezia e qui, seguito dal maestro Giuseppe Santomaso, si diploma con una tesi sul De Stijl, delineando, così, un ben preciso percorso creativo nella sua ricerca espressiva. Insegna Disegno e Storia dell'Arte e successivamente Educazione Artistica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. In questi anni approfondisce la teoria del colore e la percezione visiva di Goethe, Kandinskij, Itten, Mondrian, ampliando la propria conoscenza dei maestri dell'astrazione. Dal 1969 espone in mostre personali allestite in Italia, Siria, Norvegia, e partecipa a numerose rassegne nazionali suscitando consenso di pubblico e di critica con riconoscimenti e recensioni dalla stampa specializzata. Le sue opere si trovano in diverse collezioni private in Italia, Germania, Norvegia, Austria, Spagna e Siria. Dal 1970 al 1978 è membro dell'Associazione Italiana Belle Arti di Venezia e del Centro di Cultura Internazionale Jesulum di Jesolo Lido-Ve. In questo periodo l'illustre artista Virgilio Guidi, commentando una sua opera: “dall’alfa all’omega” sottolinea la buona composizione ed evidenzia l’abilità cromatica efficace e meditata dell’autore. Nel 1974, con i pittori Truls Dhal, L. Caretta, e S. Sonnessa, forma il gruppo Ponte Molino, cenacolo di artisti provenienti da luoghi e culture diversi e instaura un'amicizia proficua con il pittore siriano Ghassan Sayaf. Il Gruppo inaugura la Galleria d'Arte “Il Fioretto” a Padova. Dal 1990 esegue, su commissione, acquerelli di architetture e paesaggi per pubblicazioni di guide che valorizzano il territorio padovano. Dal 2011 al 2016 frequenta nuovamente l'Istituto P. Selvatico e consegue il diploma di Maestro d'Arte in scultura con i maestri Mario Iral, Rossana Filippi e Federico Soffiato. Durante il percorso di studi, sperimenta le tecniche plastiche con l'utilizzo di creta, pietra, marmo, legno e bronzo; plasma e dà corpo a forme tridimensionali e a tuttotondo che si dispongono naturalmente nello spazio. In questo ultimo periodo, in cui entra a far parte del gruppo artisti “Città di Padova” riprende la tecnica pittorica realizzando composizioni astratte: tutto ciò che nasce da quello che vive e lo circonda, si traduce in forma, spazio, colore, luce e suono.

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=1272&area=H

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica

