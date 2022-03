Mostra interattiva “Sperimentando” 2022, visite guidate virtuali e in presenza all’ex Macello

I costi, gli orari e le modalità di partecipazione alle visite, sia in modo virtuale che in presenza, sono indicati nel sito www.sperimentandoaps.wordpress.com.

Prezzo I costi, gli orari e le modalità di partecipazione alle visite, sia in modo virtuale che in presenza, sono indicati nel sito www.sperimentandoaps.wordpress.com.

Negli spazi della Cattedrale ex-Macello, in via Cornaro 1, dal 18 marzo al 25 aprile 2022 tutti potranno scoprire i segreti della fisica, della chimica e delle scienze naturali grazie a strumenti interattivi, visite guidate e laboratori.

Sperimentando è una mostra interattiva che affronta diverse tematiche scientifiche in modo coinvolgente e concreto.

La ventesima edizione è dedicata a “Terra SOS Scienza”, tema scelto per mettere in evidenza che il nostro pianeta è ammalato e chiede un aiuto urgente alla scienza per tornare ad essere sano. La mostra cerca di illustrare, anche con una serie di esperimenti, alcune delle strategie che gli scienziati progettano per rispondere a questa richiesta.

La mostra è visitabile sia in in presenza che in modalità virtuale.

La mostra è promossa da Comune di Padova, Associazione per l’insegnamento della fisica, associazione Sperimentando Aps, associazione Scienza e meraviglia.

I costi, gli orari e le modalità di partecipazione alle visite, sia in modo virtuale che in presenza, sono indicati nel sito https://sperimentandoaps.wordpress.com/sperimentando-2022/

Per informazioni:

Segreteria organizzativa

email visitesperimentando@gmail.com

sito https://www.sperimentandoaps.wordpress.com/

pagina Facebook https://www.facebook.com/sperimentandopd

https://www.padovanet.it/evento/mostra-interattiva-sperimentando-2022

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/sperimentando-2022