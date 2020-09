Mostra “Alto Adige. Territorio umano” allo Spiller – Fornace Morandi

A partire da martedì 15 settembre, Birra FORST sarà presente nella città di Padova con una mostra fotografica dal titolo “Alto Adige. Territorio umano”. Questa mostra, che mette in risalto il profondo rapporto tra uomo e animale, rappresentati in un percorso di 17 immagini differenti, rivela come territorio, persone e animali siano radicati e uniti tra di loro.

Le persone speciali con cui si condividono i valori

Da molti anni Birra FORST è interessata a temi quali l’arte e la cultura. In tutti questi anni, soprattutto in Alto Adige, Birra FORST ha incontrato lungo il proprio cammino molte persone speciali, con le quali nel tempo, ha stretto un rapporto particolare. Con queste persone vengono condivisi gli stessi valori. Valori di rispetto, di passione e di amore per il proprio territorio.

Dove e quando

La mostra fotografica “Alto Adige. Territorio umano”, potrà essere visitata a Padova – Fornace Morandi dal 15 settembre al 11 ottobre e risveglia agli occhi dell’osservatore il profondo rapporto tra i protagonisti e i loro animali. In occasione di tale evento sarà possibile degustare la birra speciale “Fest Bier” presso la birreria Spiller.

La cultura dell’Alto Adige

«L'amicizia con queste persone che ci hanno sempre sostenuto in tutti questi anni, ci ha ispirato a rappresentarle fotograficamente in un momento del tutto speciale. Tutti loro contribuiscono a conservare la cultura e il territorio dell’Alto Adige, restando fedeli ai nostri costumi e alle nostre tradizioni», afferma Cellina von Mannstein, ideatrice di questo progetto.

Il progetto fotografico

Per questo progetto, i protagonisti sono stati immortalati a maggio 2019 dal fotografo di animali belga Paul Croes. Dal 2010 Paul Croes porta la sua arte e la sua sensibilità di luogo in luogo ed è considerato uno dei fotografi di cani di maggior successo a livello mondiale.

Info web

https://www.facebook.com/SpillerForstPadova/

https://www.spillerbirrerie.it/

