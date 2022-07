Mostra d’arte “Una donna in prato” a Palazzo Angeli

Quaranta artiste e artisti coinvolti interpretano il tema di “Una donna in Prato” attraverso il loro linguaggio abituale che usano per esprimersi ed esprimere il proprio pensiero e cioè quello iconico, dell’arte, utilizzando tutte le tecniche pittoriche e scultoree possibili.

L’operazione più importante però, fatta da questi artisti, è stata la ricerca che ciascuno ha condotto per trovare una donna, meritevole di essere rappresentata in Prato, che avesse contribuito nei secoli a rendere grande la storia della città, tanto quanto han fatto i personaggi maschili rappresentati dalle Statue presenti.

Tra le tante esistite, 35 sono le donne famose rappresentate, alcune da più artisti, tra cui: scrittrici, scienziate, politiche, pittrici, benefattrici, farmaciste, femministe, poetesse, attrici, musiciste... tutte coraggiose e risolute nel portare avanti i loro talenti, e le loro intelligenze, in secoli in cui alla donna non era riconosciuto il diritto di esprimersi e di sviluppare le proprie abilità e personalità e quindi, di conseguenza, anche di essere riconosciute con una statua in questo luogo monumentale simbolico per la città, a imperitura memoria!

La mostra

Mostra d’arte

“Una donna in prato”

Palazzo Angeli

Prato della Valle 1a | Padova

7 – 31 luglio 2022

Informazioni

Orario: 17 - 20 | lunedì chiuso | ingresso libero

XEARTE associazione culturale

tel. +39 049 654263 | 348 3708079

anto.dani@iol.it | info@xearte.net

www.xearte.net

Artisti presenti

Antonello Daniela, Andreose Alessandra, Andrian Daniela, Barbierato Mario, Barison Virgilio, Barotti Mara, Belli Nicoletta, Bellotto Pierantonio, Beltrame Mariarosa, Bettella Mirella, Bettella Rosa, Bettiol Massimiliana, Caffieri Luisella, Casotto Emanuela, Catalano Maria Rita, Ceccherini Gabriella, Ceresa Ivana, Contarello Luisa, Dalle Molle Anna, Franca Donati Franceschi, Galiazzo Sabrina, Gandin Roberta, Fornasier Pierluigi, Furiato Sonia, Furlan Nicoletta, Maddalosso Silvana, Mayer Evi, Mattiolo Maura, Maragno Lucia, Menin Raniero, Minto Maria Grazia, Molena Gianni, Morello Gianfranco, Nahid Kaleg, Nardo Loris, Pullio Nirvana, Rotundo Luigi, Silvestrin Simonetta, Stocco Mariangela, Urso Alessandra