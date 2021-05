“Van Gogh all’alba”: visita esclusiva alla mostra, musica e colazione, ma solo per i primi 100 fortunati

Un’occasione straordinaria, riservata ai 100 fortunati che riusciranno ad accaparrarsi questi pochissimi posti, a partire dal 7 maggio dalle ore 8 su https://biglietto.lineadombra.it. L’acquisto dei biglietti, nellca tipologia gold o silver, darà diritto a un posto numerato in auditorium per il racconto/concerto.

L'evento

Siamo ormai alle ultime settimane (fino al 6 giugno) della grande mostra “Van Gogh. I colori della vita” (www.lineadombra.it), a Padova nel Centro San Gaetano e Linea d’ombra offre un vero e proprio evento esclusivo. “Van Gogh all’alba” il suo titolo e si svolgerà sabato 15 maggio, con inizio alle ore 6.45. Una circostanza unica, e davvero irripetibile, di vivere i capolavori dell’arte di Van Gogh, quella stessa arte raccontata assieme a sensibilissima musica. E di vivere tutto questo nella purezza del giorno che comincia, in un orario inconsueto senza le scorie del traffico quotidiano.

Sale aperte in via esclusiva

Marco Goldin e Remo Anzovino sono un ben collaudato e apprezzato binomio nella capacità di raccontare la pittura tra parola e musica. Le loro performance teatrali hanno attirato ogni volta anche migliaia di persone, ma in questa circostanza i quadri saranno proprio lì vicini e dopo il racconto/concerto i 100 partecipanti potranno entrare nelle sale della mostra, aperte solo per loro in via esclusiva.

Anche la colazione

Il programma è stato predisposto per consentire ai fortunati di godersi l’evento speciale in tutta sicurezza, in fatto di distanziamento, con ingressi scaglionati già a partire dalle sei e mezza e con un susseguirsi di eventi che occuperanno l’intero avvio della mattinata. È prevista anche la colazione offerta dal rinomato “Antico Forno Vecchiato”, presente anche in sede mostra con il suo bistrot.

Costo

Per tutto quanto compreso nel programma (racconto/concerto di Marco Goldin e Remo Anzovino, visita esclusiva alla mostra a museo chiuso, audioguida realizzata da Marco Goldin, colazione), il prezzo è di 60 euro per le file gold (dalla 1 alla 4) in auditorium e di 50 euro per le file silver (dalla 5 alla 9).

Qualcosa di unico

«Sarà un’occasione bellissima per raccontare Van Gogh prendendolo dal suo lato più segreto», assicura Marco Goldin, che aggiunge: «Farò risaltare in ogni modo possibile la sua anima, naturalmente facendo ascoltare anche le sue parole, quelle parole contenute nelle lettere meravigliose e toccanti che ha inviato soprattutto al fratello Theo. E sarà una gioia ritrovarsi con Remo Anzovino su un palcoscenico dopo tanto tempo in cui ciò non era potuto accadere. Le persone potranno poi godere della mostra nel silenzio del mattino, facendo un’esperienza insieme spirituale e di pienezza dello sguardo. Non fatico a dire che si tratterà di qualcosa di unico».

Info: www.lineadombra.it