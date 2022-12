Mostra "VETRO. Dall’antichità romana alle sonde spaziali" al museo “Giovanni Poleni”

Il titolo stesso lo dice: protagonista assoluto della mostra è il vetro, un solido con molte proprietà di un liquido, tuttora oggetto di studi da parte degli scienziati.

La mostra VETRO. Dall’antichità romana alle sonde spaziali invita il pubblico a scoprire questo straordinario materiale, mettendone in luce le caratteristiche e alcuni impieghi nella vita quotidiana, nell’arte e nella scienza in diverse epoche, dall’antichità romana fino alle attuali ricerche in fisica e astronomia. È da notare che oggetti d’arte sono inseriti nelle vetrine dell’esposizione permanente del Museo Poleni per evidenziare gli sviluppi congiunti o paralleli di arte e scienza nel corso dei secoli. Molti strumenti scientifici del Museo sono essi stessi parte integrante dell’itinerario espositivo, che è diffuso in tutte le sale.

La mostra è organizzata in occasione dell’anno internazionale del vetro indetto dall’ONU e fa parte del progetto di terza missione 2022-23 del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Scienza dal mondo islamico all’Europa di oggi - Arricchimenti incrociati tra passato e futuro”.

Durante il periodo della mostra sarà possibile prenotare visite guidate specifiche, centrate sulla mostra e arricchite da exhibit interattivi. Per informazioni sulle visite guidate: https://www.musei.unipd.it/it/fisica/visite

Mostra a cura del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” e dal Museo Giovanni Poleni

Si ringraziano per i prestiti: Museo degli Eremitani di Padova, Museo di Arti Applicate di Palazzo Zuckermann di Padova, gruppi di ricerca del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Officina Stellare, Isoclima, Matech – Galileo Visionary District.

Ingresso libero

Orario: Mar: 17.30 – 19.30; Sab: 10.00 - 18.00; Dom: 10.00 - 18.00

Sarà possibile visitare la mostra anche durante le vacanze di Natale da lunedì 26/12 a venerdì 30/12 e da lunedì 2/01 a domenica 8/01. Mentre nelle giornate 24, 25 e 31 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023 il museo resterà chiuso.

Dipartimento di fisica e astronomia "Galileo Galilei"

Telefono: +39 049 827 7088

Museo Giovanni Poleni

museo.fisica@unipd.it

https://www.musei.unipd.it/it/fisica

