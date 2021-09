Mostra del workshop “Padova Architettura 2021” alla loggia della Gran Guardia

Il Comune di Padova e l’associazione culturale Di Architettura propongono anche quest’anno l’iniziativa “Padova Architettura”, un momento d’incontro tra architetti di livello internazionale e la Città.

Per l’occasione viene allestita una mostra con i progetti del workshop internazionale di architettura (in programma dal 20 al 24 settembre), al quale partecipano: Christian Rapp, Andrea Uhrig e Dirk Bayer, Bernd Albers e Silvia Malcovati, Renata Capozzi e Federica Visconti.

Dettagli

Alla sala della Gran Guardia (piazza dei Signori, angolo con via Monte di Pietà) dal 25 settembre al 31 ottobre 2021 si tiene PADOVA 2021 Architettura, la mostra dei lavori realizzati nel corso del Quinto workshop internazionale organizzato dal Comune di Padova e promosso dall’Associazione Culturale di Architettura di Padova.

La quinta edizione di Padova 2021 Architettura si propone di raccogliere i migliori progetti di ricerca architettonica per Padova e per le zone dell’Isola dei Musei e di Padova Urbs Picta.

La città di Padova che, con la Cappella di Giotto e gli affreschi del ‘300 è entrata nella lista del patrimonio UNESCO, necessità di un’idea progettuale di ampio respiro in grado di coinvolgere l’intera area urbana al fine di trasformarla in un grande museo, tramite la connessione di luoghi appositamente pensati per esibire ed esaltarne le qualità artistiche, storiche e culturali.

Giunto alla V^ edizione, arricchito dalle recenti esperienze di architetti che a Padova hanno contribuito al dibattito culturale sull’architettura, tale laboratorio si è quindi esteso oltre i confini nazionali, confrontandosi con le prassi progettuali delle altre città europee e mondiali.

Gli architetti invitati a questa edizione sono Christian Rapp, Andrea Uhrig e Dirk Bayer, Bernd Albers e Silvia Malcovati, Renata Capozzi e Federica Visconti; come per le precedenti edizioni, i lavori del workshop si svolgeranno in presenza nella sala del Palazzo della Gran Guardia ove gli architetti invitati e i loro collaboratori porteranno a compimento i loro progetti.

L’Associazione culturale di Architettura opera a Padova dal 2011. Il suo obiettivo è quello di diffondere la cultura architettonica in ogni sua manifestazione, affermandone il ruolo essenziale nella storia dell’uomo e della Città, come elemento di identità ed espressione culturale.

L'ingresso è libero e gratuito, senza prenotazione e l'accesso avviene nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tutti i partecipanti di età superiore ai 12 anni devono essere in possesso del Green pass.

Informazioni

20 - 24 settembre 2021

workshop di architettura (evento non aperto al pubblico)

25 settembre - 31 ottobre 2021

Mostra dei lavori

orari: 9.30 - 12.30 | 16 - 19, chiuso il lunedì; ingresso gratuito.

In occasione di matrimoni, la mostra non è visitabile.

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche: cultura@comune.padova.it

Per informazioni

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

email cultura@comune.padova.it

email Associazione di Architettura

email info@diarchitettura.org

Info web

Foto articolo da https://www.diarchitettura.org/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...