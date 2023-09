"Padova 2023 Architettura": workshop, conferenze e una mostra per ripensare il quartiere di San Lazzaro

Giunto quest’anno alla settima edizione, Padova 2023 architettura pone al centro del dibattito un’area della città patavina in trasformazione che necessita un’adeguata riqualificazione.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Di Architettura in collaborazione e con il contributo del Comune di Padova, Settore Cultura e Turismo, con il patrocinio del Settore Urbanistica e Servizi Catastali e l’Ordine degli architetti di Padova.

Il format del workshop, ormai ben consolidato, riunisce attorno allo stesso tavolo architetti di fama internazionale coadiuvati da un team di collaboratori per la realizzazione dei progetti. I lavori del workshop si svolgeranno dal 18 al 22 settembre a Palazzo della Gran Guardia (dalle 10 alle 18); il 22 nella stessa sede si inaugura la mostra con la presentazione dei progetti.

Gli architetti invitati sono Uwe Schröder, Klaus Theo Brenner Stadtarchitektur e Gino Malacarne, professionisti con notevole esperienza nel campo della riqualificazione urbana in Italia e Germania.

Il tema progettuale di quest'anno è un nuovo masterplan per l'area delle ex acciaierie e zone limitrofe nel quartiere di San Lazzaro, area di particolare interesse in quanto adiacente alla futura sede dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Si pongono sul tavolo interessanti questioni che riguardano i collegamenti dell'area con il resto del tessuto urbano, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla viabilità pubblica, elementi essenziali per il corretto sviluppo della città contemporanea, ma anche il suo programma funzionale, ovvero il bilanciamento tra porzioni dedicate alla residenza, ai servizi, agli spazi pubblici, verdi e di aggregazione. Data la sua considerevole estensione, l'area di progetto rappresenterà una porzione considerevole del nuovo tessuto edificato della città, diventando un vero e proprio modello di sviluppo futuro. Di particolare importanza risulta l'attenzione al consumo del suolo e il bilanciamento tra edificato e territorio verde salvaguardato.

Mercoledì 20 settembre ore 18 presso la sede dell’Ordine degli Architetti (Piazza Salvemini, Sala Zairo) i tre architetti coinvolti nel workshop presentano nel corso di una conferenza i loro progetti e in generale l’esperienza maturata sul campo in Italia e all’estero.

Venerdì 22 settembre alle ore 17 in programma l’inaugurazione della mostra dei progetti realizzati nel workshop, durante la quale gli architetti spiegheranno i loro lavori con una breve presentazione, visibile anche in streaming sul canale Youtube dell’Associazione Culturale Di Architettura. La mostra rimarrà aperta dal 23 settembre al 29 ottobre 2023, a Palazzo della Gran Guardia in Piazza dei Signori a Padova, dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19 con ingresso libero.

Informazioni

Associazione culturale Di Architettura

info@diarchitettura.org

+39 049 981 8992 / +39 347 3162530

Info web

Foto articolo da comunicato stampa