"CAOS", personale di Mark Cattaneo in Galleria Cavour

Inaugurazione: 22 settembre, ore 18.30

Dal 23 settembre al 5 novembre 2023 saranno esposte in Galleria Cavour le opere di Mark Cattaneo.

La mostra personale dal titolo Caos si compone di circa cinquanta opere materiche che sposano l’utilizzo di resine, legno, ferro, sacchi e altro con la tecnica dell’ossidazione e corrosione di metalli provocata con acidi. Peculiare del percorso creativo di Cattaneo, che si colloca al centro di “Caos” è il tempo che caratterizza il processo di realizzazione delle opere esposte, che varia da 30 giorni per arrivare fino a 18 mesi.

La condizione umana è immersa in uno stato di meraviglioso equilibrio asimmetrico. In questo caos primordiale, dove il caos non è sinonimo di caotico ma di questo equilibrio asimmetrico, ogni scelta o accadimento, costituisce una variazione, che offre nuova linfa vitale in forma, non di risposte certe, bensì di altri punti di domanda che diventano il motore propulsore e per chi recepisce, momenti di silenzio. - spiega l’artista - Nelle opere, moti inattesi. Partecipare ad un frammento di memoria esperienziale che ogni soggetto-oggetto conserva nelle proprie fibre, nelle superfici lavorate nel tempo, nelle pieghe nascoste dei gesti. Nel caos una visione. Una immagine ricca delle evoluzioni, nello spazio, nell’imprevedibile. In un informale astratto. Nel presente.

Informazioni

Ingresso libero

Orari: mercoledì-giovedì-venerdì 16-21, sabato e domenica 10-13 e 15-22 . Chiuso lunedì e martedì

Settore Cultura e Turismo

U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

tel (+39) 049 8204501 - 5611

paganinl@comune.padova.it

markcattaneo.9@gmail.com

https://markcattaneo.com/

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/caos

