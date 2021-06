In compagnia della luna sul Mottolone: escursione guidata con cena picnic

Escursione ad anello con partenza dal borgo di Arquà Petrarca per raggiungere il pianoro del Mottolone dove sarà consumata la cena al sacco in modalità pic-nic in zona panoramica. Indispensabili scarpe da trekking e torcia. Per altri dettagli vedere il volantino o collegarsi alla pagina Facebook di Sentieri e Sorrisi.

Ritrovo il 24 giugno alle ore 19 al parcheggio davanti al cimitero di Arquà Petrarca (borgo basso) - prenotazione obbligatoria.

In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a data da definire.

