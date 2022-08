Movimenti Sonori, il congresso a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta

Movimenti Sonori

Armonie relazionali nello

scorrere dei ritmi vitali

Venerdì 21 ottobre

dalle ore 9 alle ore 18

Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi Piazzola sul Brenta (Padova)

LEGGI IL PROGRAMMA

CLICCA e ISCRIVITI

PRESENTAZIONE

Il focus del congresso è centrato sulle relazioni tipiche dei vari cicli vitali (infanzia, adolescenza, età adulta, vecchiaia) e sulle sonorità che caratterizzano le differenze di età, analizzate nelle loro espressioni artistiche, comunicative e clinico-terapeutiche

DESTINATARI

Il congresso si rivolge a medici di tutte le specialità, infermieri, psicologi, educatori professionali, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, logopedisti, fisioterapisti, tecnici audiometristi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, musicoterapisti, musicisti, insegnanti, studenti e chiunque interessato agli argomenti trattati.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria

fino ad esaurimento posti

Richiesta modulo iscrizione e segreteria iscrizioni: asseufonia59@gmail.com

Sarà rilasciato attestato di partecipazione

CONTATTI E INFO

E-mail asseufonia59@gmail.com

Programma

MATTINO

ore 9 Registrazione iscritti

Saluto Musicale a cura M° Bruno Grotto con gli allievi del Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino

ore 9.30 Saluti istituzionali

Direttore Fondazione G. E. Ghirardi Onlus, Dino Cavinato

Direttore Servizi Socio-sanitari

Azienda Ulss 6 Euganea - Maria Chiara Corti

Direttore Unità Operativa Complessa

Azienda Ulss 6 Euganea - Roberto Lezzi

Presentazione Congresso e Progetto Diversamente Mario Degli Stefani

Moderatore: ANTONIO LA SALVIA

MICHELE BIASUTTI

Discussant: ALBERTO SCHÖN

SALVATORE RUSSO

ore 10

Lo studio scolastico della musica come palestra armonica per lo sviluppo intellettivo, emotivo e sociale. Il modello delle orchestre sociali

Annalisa Spadolini

ore 10.20

Taking notes: the role of music throughout the life course

Ming Hung Hsu

ore 11.15

Pausa

ore 11.30

Intervento musicale interattivo

Manuela Guadagnini

ore 11.45

Musica e sviluppo.

Un fattore di neuroprotezione

Luisa Lopez

ore 12.15

Discussione

ore 13

Pausa

PROGRAMMA

POMERIGGIO

Moderatore: STEFANO SANZOVO Discussant: LAURA GAMBA

ROSSANA DE BENI

ore 14.15

Comunicazioni poster

ore 15

Un’esperienza di musicoterapia in un Centro di Salute Mentale

Fabio D’Attilio

ore 15.15 …che cos’ho nella testa…

voci e dialoghi nostalgici tra musica, musicoterapia e salute mentale

Paolo Tito

ore 15.45

Musicalità e coralità nello scorrere dell’esistenza: la vita è un coro?

Michele Pozzobon

ore 16.15

Intervento musicale

ore 16.45

La musica della vita. Musicoterapia con psicopatologie dell’età anziana Roberto Bellavigna

ore 17.15

Discussione - Conclusioni

ore 17.45

Saluto Musicale a cura M° Bruno Grotto con gli allievi del Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino

RELATORI | MODERATORI | DISCUSSANT

Roberto Bellavigna - Musicista, polistrumentista, insegnante, esperto interventi musicoterapia età anziana - Parma

Michele Biasutti - Professore ordinario Università degli Studi di Padova

Dino Cavinato - Direttore Fondazione G.E. Ghirardi Onlus

Maria Chiara Corti - Direttore Servizi Socio-sanitari Azienda Ulss 6 Euganea

Mario Degli Stefani - Dirigente medico psichiatra UOC Psichiatria 1, Azienda Ulss 6 Euganea

Fabio D’Attilio - Infermiere, musicoterapista CSM Azienda Ulss 7 Pedemontana

Rossana De Beni - Presidente Società Italiana Psicologia dell'Invecchiamento e della longevità

Laura Gamba - Musicoterapista, ASST Cremona

Bruno Grotto - Musicista, compositore, collaboratore Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino e Istituto Musicale Città di Thiene

Manuela Guadagnini - Psicologa, esperta attività musicoterapia DSM Azienda Ulss 6 Euganea

Antonio La Salvia - Professore Associato di Psichiatria Università di Verona, Coordinatore Società Italiana di Psichiatria, Sezione Veneta (PSI-Ve)

Roberto Lezzi - Direttore Unità Operativa Complessa Azienda Ulss 6 Euganea

Luisa Lopez - Neurofisiopatologa, Fondazione Mariani Milano e Casa di cura Villa Immacolata, Viterbo

Hung Hsu Ming - Music therapist e Research Fellow Anglia Ruskin University, Cambridge Institute for Music Therapy Research

Michele Pozzobon - Direttore di coro

Salvatore Russo - Psichiatra, psicoanalista già direttore DSM Azienda Ulss 4 Veneto Orientale

Stefano Sanzovo - Psichiatra, UOS Riabilitazione Psichiatrica CSM, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

Alberto Schön - Medico, neurologo, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e International Psychoanalytical Association (IPA)

Annalisa Spadolini - Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, Coordinatrice Nucleo Operativo

Paolo Tito - Psichiatra, già Direttore DSM Azienda Ulss 7 Pedemontana

ECM

Non previsti

SEDE DEL CONGRESSO

Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi

Galleria delle Conchiglie

Via L. Camerini, 1 - 35016 Piazzola sul Brenta (Pd)

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Mario Degli Stefani, Alberto Schön

COMITATO SCIENTIFICO

Michele Biasutti, Mario Degli Stefani, Manuela Guadagnini, Roberto Lezzi, Stefano Sanzovo, Alberto Schön

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Manuela Guadagnini

Associazione Eufonia

Irene Meneguzzo

Fondazione G. E. Ghirardi Onlus

Organizzato da

Fondazione G.E. Ghirardi Onlus

In collaborazione con

ULSS 6

Dipartimento di Salute Mentale

Con il patrocinio di

Regione del Veneto

Provincia di Padova

Città di Piazzola sul Brenta

e di

PSI

(Società Italiana di Psichiatria)

PsiVe

(Società italiana di Psichiatria sezione veneta)

OMCO

(Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova)

Ingresso

Venerdì 21 ottobre, dalle ore 9 alle ore 18

Iscrizione obbligatoria e gratuita tramite mail:

asseufonia59@gmail.com

Fino a esaurimento dei posti disponibili

Sarà rilasciato attestato di partecipazione

Info web

SCOPRI I DETTAGLI SU FACEBOOK

SCOPRI PROGETTO PERSONA