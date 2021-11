“Moving with Pina”, conferenza danzata al teatro Verdi

Prezzo non disponibile

Dopo il debutto con la stagione di prosa, il palcoscenico del Teatro Verdi di Padova nell’ambito della stagione “Scenari senza confini” torna ad ospitare anche la danza con Cristiana Morganti e lo spettacolo Moving with Pina. Sabato 6 novembre, alle ore 20.30, la storica interprete del Tanztheater di Wuppertal porta in scena una conferenza danzata sulla poetica, la tecnica, la creatività di Pina Bausch.

Com’è costruito un assolo? Qual è la relazione dell’emozione con il movimento? Quand’è che il gesto diventa danza? Qual è la relazione tra il danzatore e la scenografia? E soprattutto, come si crea il misterioso e magico legame tra l’artista e il pubblico? Eseguendo dal vivo alcuni estratti del repertorio del Tanztheater, Cristiana Morganti racconta il suo percorso artistico e umano con la grande coreografa tedesca e ci fa scoprire quanta dedizione, fantasia e cura del dettaglio sono racchiusi nel linguaggio di movimento creato da Pina Bausch. Con eccellente tecnica l’interprete regala al pubblico la genesi dei suoi assoli che mostra nel dettaglio, spiegandoli e scomponendoli, trasformando, con la sua travolgente verve mediterranea e un soffio di confortante leggerezza.

Dopo la rappresentazione a Padova, Moving with Pina continua la tournée sui palcoscenici del Teatro Stabile del Veneto per andare in scena al Mario Del Monaco di Treviso il 14 novembre.

Moving with Pina

Una conferenza danzata sulla poetica, la tecnica, la creatività di Pina Bausch

di e con Cristiana Morganti

direttore tecnico Simone Mancini

produzione il Funaro - Pistoia

distribuzione in Italia Roberta Righi

con l'appoggio e il sostegno della Pina Bausch Foundation - Wuppertal

Date

Teatro Verdi PD > 06 nov 2021

Teatro Del Monaco TV > 14 nov 2021

