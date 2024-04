Bougez pour la Paix, muoviamoci per la pace, l'iniziativa al Valsugana Rugby Padova

L'iniziativa Bougez pour la Paix, chiamata in italiano Muoviamoci per la pace è organizzata nell'ambito della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace proclamata dall'UNESCO per il 6 aprile.

È promossa e organizzata dalle Alliances Françaises di tutto il mondo per creare un momento incentrato sulla pace per mezzo dello sport. Quest’anno è stata pensata anche in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

A Padova, l’iniziativa è organizzata sotto la forma di un pomeriggio di sport con la palla ovale in italiano e in francese, grazie al coinvolgimento di Ezio Galon, giocatore franco-italiano della Nazionale italiana e del Benetton rugby, e della Valsugana Rugby Padova.

Si svolgerà sabato 6 aprile dalle 14 alle 17 presso la Valsugana Rugby Padova, Club house, via Querini 7D, Padova - Padova

Contesto e premesse della manifestazione

L'Alliance Française (AF) di Padova, come quelle di Treviso, Venezia, Verona e Vicenza sono alcune delle 830 associazioni Alliances Françaises presenti in 136 paesi del mondo. Sono anche alcune delle 37 AF che compongono la Federazione delle Alliances Françaises d’Italia.

Seguendo la Carta della Fondazione delle Alliances Françaises, abbiamo come missioni di promuovere la lingua francese, le culture francofone e il patrimonio e le culture locali in lingua francese.

Siccome

la Francia e i francesi sono molto legati al patrimonio UNESCO, e all’istituzione che ha sede a Parigi e ha anche il francese come lingua ufficiale;

Parigi ospita i Giochi Olimpici e Paralimpici quest’estate 2024;

il 6 aprile è la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e per la pace proclamata dall’UNESCO, le AF del mondo si stanno mobilitando per organizzare momenti sportivi che valorizzano la pace, l’inclusione e la coesione, possibilmente anche in francese.

A Padova abbiamo approfittato della gentilezza e della disponibilità di Ezio Galon, rugbista franco-italiano della Nazionale italiana e del Benetton Rugby per cercare di offrire un momento che valorizzi il rugby, uno sport i cui valori sono il rispetto, la fratellanza, l’amicizia.

Con l’aiuto di Diego Bonavina, assessore allo sport del Comune di Padova, e di Franco Beraldin, Presidente del Valsugana Rugby Padova, l’Alliance Française di Padova è riuscita ad organizzare un pomeriggio che permette a chiunque, qualsiasi sia l’età, di imparare a giocare con la palla ovale in italiano ma anche in francese, in quanto vogliamo mostrare che possiamo anche giocare con una lingua diversa, e capirsi, sentirsi uniti dallo sport, anche se la lingua è diversa e non la conosciamo o la conosciamo male a priori.

Affinché la lingua francese possa essere un mezzo di comunicazione al servizio dello sport, gli studenti dell’Istituto universitario Campus CIELS hanno preparato un glossario del rugby che permette di capire quali sono le mosse anche senza conoscere il gergo tecnico che spesso è in inglese. Per questo, con la loro docente di traduzione Prof.ssa Magali Boureux sono partiti dal glossario del rugby pubblicato dalla Delegazione ministeriale alla francofonia sportiva in vista dei mondiali di rugby che si sono svolti in Francia l’anno scorso e dei Giochi Olimpici di quest’anno. Il Delegato Ministeriale Daniel Zielinsky saluta la nostra iniziativa e ci ha dato il suo patrocinio.

Programma dell’incontro

Ore 14 - Accoglienza del pubblico e firma della liberatoria + diritto all’immagine

Ore 14:45 - Saluti e formazione dei gruppi

Ore 15 - Giochiamo insieme dentro e fuori dal campo, o semplicemente chiacchieriamo in francese con i volontari presenti.

Ore 16 - Terzo tempo presso la Club house: sarà possibile acquistare panini caldi e bevande

Enti e associazioni coinvolti

Délégation ministérielle à la francophonie auprès du Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Delegazione ministeriale alla francofonia presso il Ministero francese degli Sport e dei Giochi olimpici e paralimpici, con il Delegato Ministeriale Daniel Zielinski. https://www.sports.gouv.fr/developper-la-francophonie-sportive-et-valoriser-la-langue-francaise-dans-le-sport-2544

Comune di Padova, Assessorato allo sport con l’Assessore Diego Bonavina https://www.padovanet.it/informazione/assessore-diego-bonavina

Valsugana Rugby Padova le cui missioni sono in particolare di avvicinare al gioco del rugby bambini e adolescenti e di aiutare le famiglie nell’educazione e nella maturazione dei figli attraverso il rugby e i suoi valori: lealtà, coraggio, rispetto delle regole, spirito di squadra − e di promuovere l’impegno sociale attraverso lo sport. https://www.valsuganarugby.it/valsu/

Alliances Françaises di Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza fanno parte della rete delle 830 associazioni Alliances Françaises che esiste da 140 anni ed è presente in 136 paesi del mondo. Le 5 AF coinvolte nell’evento fanno parte delle 37 Alliances Françaises italiane membro della Federazione delle Alliances Françaises d’Italia. Aderiscono alla Carta della Fondazione delle Alliances Françaises, sita a Parigi, e hanno come missioni di promuovere la lingua francese, le culture francofone e le culture locali in lingua francese. Organizzano localmente eventi culturali, corsi di lingua, certificazioni e formazioni per docenti riconosciuti dal MIUR/MIM. www.alliancefr.it/padova, www.alliancefrancaise-treviso.it/, https://afvenezia.it, www.alliancefr.it/vicenza/, www.alliancefr-verona.org

Ici on parle français si tratta del marchio e la rete virtuosa che dà visibilità ai commerci e professionisti francofoni a disposizione dei visitatori francofoni, in francese www.iopfra.org

Campus CIELS, Istituto universitario per mediatori linguistici i cui studenti hanno preparato il glossario it-fr del rugby e faranno da mediatori durante l’incontro https://www.ciels.it/

Club per l’Unesco di Padova che opera per la comprensione e il sostegno della missione, delle priorità e dei programmi dell’UNESCO nell’ambito della società civile https://cplu-padova.it/

Organisation Européenne de la Santé, Organizzazione Europea della Salute, che opera per promuovere il mangiare sano e lo sport a livello europeo, con sede in Svizzera https://www.organisation-europeenne-sante.ch/

FIDAS Padova che esercita principalmente attività di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a supporto della donazione del sangue https://fidaspadova.it/

Progetto Benvenido, oggetto di una raccolta fondi durante l’evento. Il Progetto Benvenido è nato per aumentare e migliorare l’offerta di servizi educativi per l’infanzia nelle province di Padova e Rovigo, attraverso il supporto alle famiglie. Si tratta di un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, sostenuto dalla Fondazione Cariparo e realizzato da Progetto Now scs in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, Asvapp, Cosep, Train de Vie. https://www.benvenido.it/

Partecipazione e iscrizione all’evento

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita previa iscrizione e firma liberatoria per gli infortuni, e accettazione di rilascio dei diritti all’immagine. È richiesta l’iscrizione al fine di facilitare l’organizzazione logistica sia tramite il codice QR della locandina, sia con il link seguente: https://forms.gle/ffERr5BsDA8Ze7bF6

L’evento non ci concede di accettare la presenza di cani.