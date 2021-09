Mura Vive, il Torrione Alicorno: un museo narrante multimediale a Padova

Torrione Alicorno all'interno installazione ambientale narrativa e visita personale con app Mura Vive Padova, da scaricare dall’app store (per iOS e Android), con informazioni generali. In ciascuna stazione si potranno poi scaricare i contenuti specifici. Mura Vive e? un museo narrante fatto solo di parole, suoni e immagini. Un’esperienza viva, emozionante, una “immersione totale” nella storia delle mura di Padova, con i protagonisti che escono dalle pareti nude di porte e bastioni, senza schermi, per accompagnarvi lungo fatti e vicende, e qualche leggenda, di una storia lunga cinque secoli.



Mura Vive e? un museo multimediale che mette a vostra disposizione modalita? e tecnologie diverse, per farvi conoscere le mura di Padova in ogni dettaglio, accompagnarvi a visitarle e aiu- tarvi a guardarle con occhi diversi. In ciascuna stazione si potranno poi scaricare i contenuti specifici. Mura Vive e? un museo diffuso articolato in piu? “stazioni” - oggi quattro, sette una volta completato il progetto - ospitate in porte e bastioni, distribuiti lungo gli undici chilometri della cinta bastionata rinascimentale di Padova, la piu? estesa che si sia conservata quasi per intero.

Le mura di Padova

Undici chilometri di sviluppo, cinque porte, dician- nove bastioni e una fortezza incompiuta. E fosse, fossati, canali, ponti; e cavalieri e casematte e galle- rie, in parte ancora inesplorate. Luoghi affascinanti, tutti da scoprire.

Informazioni e contatti

Web: https://www.muravivepadova.it.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...