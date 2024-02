"Murder at the university", spettacolo teatrale in italiano degli studenti Erasmus dell'Università di Padova

il 15 febbraio alle ore 21 presso l'Auditorium del Centro Culturale San Gaetano va in scena lo spettacolo degli studenti internazionali "Murder at the University" (regia Pierantonio Rizzato) .

Lo spettacolo è frutto del lavoro del "Laboratorio di teatro in italiano per studenti internazionali" del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università di Padova, con il sostegno dell'Area Relazioni Internazionali dell'Università di Padova, del Teatro Popolare di Ricerca e del Progetto Giovani del Comune di Padova.

L'ingresso è libero.