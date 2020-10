"Muri/incroci", una mostra di arte contemporanea a Villa Roberti

«Voi tutti, pensate a Vladimir che ovunque si sentiva a casa propria, pensate che il suo atelier era sempre là dove lui era, pensate ai suoi occhi di bambino e allo stesso tempo di scienziato ….rendetevi conto che l’atelier di Vladimír era cosi minuscolo che potevano entrarci solo tre persone... malgrado ciò, nella sua stanzetta di Žižkov, con la sua grafica attiva Vladimír ha raggiunto la stessa grandezza a cui sono arrivati Pollock e Mathieu con la pittura gestuale». Da “Un tenero barbaro” di B. Hrabal.

La mostra

«Il personaggio evocato nel libro di Hrabal - spiega Alessio Brugnoli - è l’artista cecoslovacco Vladimír Boudník (1924-1968) amico dello scrittore, che ha stimolato la mia scelta di comprendere i muri stessi del magazzino di Villa Roberti, come parte integrante di questa installazione site-specific, delicata e intermittente. Sono stati i muri di questo magazzino, così pieni di stratificazioni storiche, a presentarsi come opera totale! Pronti per essere arricchiti con l’inserimento di piccoli lavori dimenticati nel marasma creativo della mia produzione artistica degli anni passati…E così piccole tele, carte colorate e collages occuperanno con delicatezza, piccoli spazi, nella casualità data dello spazio/magazzino. Anche alcune “figure” tridimensionali, interagiranno nello spazio centrale, per creare momenti e sguardi di rimando. La parte introduttiva all’installazione, situata nello spazio delle antiche Scuderie, sarà costituita invece da una struttura in nylon mobile alla Calder con inserti fotografici storici di Villa Roberti e delle attività contadine che intorno a essa vi si svolgevano. Rievocativa, nei materiali e nei contenuti del passato/presente, sarà l’introduzione ideale per questo gioco di citazioni e rimandi di cui l’arte contemporanea vive».

Informazioni e contatti

“Muri / Incroci" di Alessio Brugnoli, dal 9 al 17 ottobre 2020.

Materiali video e voce di Luisa Ereno

Musiche di Nicola De Bello

Danze di Maria Elena Soto Chero

Inaugurazione: venerdì 9 ore 19.

Orari:

sabato 10 e domenica 11 ottobre: ore 16 - 19

lunedì 12 ottobre sabato 17 ottobre: ore 20 - 22

Ingresso gratuito.

Web: https://www.villaroberti.com

