Al teatro Maddalene Paolo Valerio è Max nel “Muro trasparente. Delirio di un tennista sentimentale”

Armato di racchetta, pronto a scendere in campo per vincere sentimenti ed emozioni. Debutta mercoledì 21 febbraio, alle ore 19.30, al Teatro Maddalene, Il muro trasparente. Delirio di un tennista sentimentale. In scena Paolo Valerio è Max, un uomo che affronta le crisi della sua vita come ha sempre fatto: giocando. Si misura con la passione del tennis e, allo stesso tempo, con quella amorosa. Gioca, pensa, racconta, si dibatte.

Lo spettacolo di Monica Codena, Marco Ongaro e Paolo Valerio, prodotto da Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Teatro Stabile di Verona, va in scena fino a domenica 25 febbraio, sempre alle ore 19.30.

Sul palcoscenico, momenti di silenzio si alternano a urla di sfida, quasi disperate; le soluzioni si fanno problemi, l’agonismo dell’innamoramento trascolora nella rivalità tra solitudine e vita. Ma per portare a termine la partita servono fiato e resistenza. Max scandisce il suo sfogo palleggiando contro il pubblico, protetto da un muro di plexiglass. Un osservatorio privilegiato per assistere a tutte le battaglie personali del protagonista. Una “quarta parete” tangibile, che divide e protegge, inquieta e rassicura. Ancora più evidente in uno dei teatri più all’avanguardia.

Con Il muro trasparente riprendono le attività del Teatro Stabile del Veneto all’interno della sala del Teatro Maddalene, che ha da poco riaperto al pubblico dopo una breve chiusura necessaria per l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento a basso consumo energetico realizzato dal Comune di Padova. Comune di Padova e Teatro Stabile del Veneto hanno reso negli anni la sala delle Maddalene un teatro tecnologicamente avanzato, uno dei centri privilegiati dell’innovazione culturale nelle arti performative aperto alle produzioni del TSV, ai giovani attori dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni e alle compagnie teatrali padovane. La sala ha riaperto le porte ad inizio febbraio e, fino a maggio, con Maddalene Factory, la rassegna di nuovi format teatrali presenterà una ricca programmazione di appuntamenti aperti alla sperimentazione. Così come di proposte più tradizionali all’interno dell’accordo con i teatri stabili del Nord Est della Regione Friuli Venezia-Giulia e del Trentino Aldo Adige, a cui fa riferimento proprio questo primo appuntamento con lo spettacolo di Paolo Valerio.

Le date al Teatro Maddalene – Padova

mer 21 febbraio ore 19.30;

giov 22 febbraio ore 19.30;

ven 23 febbraio ore 19.30;

sab 24 febbraio ore 19.30;

dom 25 febbraio ore 19.30.

Il muro trasparente

Delirio di un tennista sentimentale

A cura di Monica Codena, Marco Ongaro, Paolo Valerio

-

con Paolo Valerio

-

scena Antonio Panzuto

progetto fonico Nicola Fasoli

disegno luci Marco Spagnolli

-

direttore di scena Paolo De Paolis

fonica Borut Vidau

luci Alessandro Macorigh

-

produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Verona

durata 1h senza intervallo

Biglietti

Da 8 a 13 euro

Info web

https://www. teatrostabileveneto.it/ spettacolo/911_818_il_muro_ trasparente__delirio_di_un_ tennista_sentimentale

Foto articolo da comunicato stampa