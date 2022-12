Musei gratis a Natale a Padova: tutte le agevolazioni per i padovani e gli studenti universitari

Orario non disponibile

Torna a Natale la possibilità per i residenti a Padova e provincia e per gli studenti dell'Università di Padova di visitare i musei che saranno gratuiti dall'8 dicembre al 6 gennaio.

Dettagli

In occasione delle principali ricorrenze dell'anno è possibile visitare gratuitamente, per determinate categorie di persone:

Sono escluse dall'iniziativa la Cappella degli Scrovegni e le mostre con biglietto Siae.



ATTENZIONE: l'ingresso ai Musei comunali è gratuito, per tutto il 2022, per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Padova e per gli studenti “Erasmus/Internazionali”, muniti del “libretto” o di badge o altro documento comprovante l’iscrizione all’Università degli Studi di Padova, e al Programma Erasmus.

DATA FESTIVITA' DESTINATARI 14 febbraio San Valentino coppie 8 marzo Festa della donna donne 19 marzo Festa del papà papà, accompagnati dai figli al di sotto dei 18 anni 8 maggio Festa della mamma mamme, accompagnate dai figli al di sotto dei 18 anni 11, 12, 13 giugno Celebrazioni del Giugno Antoniano cittadini, visitatori, fedeli e turisti dall'1 al 31 agosto Celebrazione iscrizione Padova Urbs picta a Lista Unesco residenti in Comune e Provincia di Padova 2 ottobre Festa dei nonni nonni, accompagnati dai nipoti al di sotto dei 18 anni dall'8 dicembre al 6 gennaio Festività natalizie residenti in Comune e Provincia di Padova

