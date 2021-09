Museo del Termalismo: open day ad ingresso libero per i cittadini di Montegrotto Terme

Sabato 25 settembre e venerdì 1 ottobre appuntamento da non perdere per i cittadini di Montegrotto Terme per il primo open day del Museo del Termalismo antico e del territorio. Per celebrare il patrimonio culturale tra arte, storia, natura e cultura del territorio termale euganeo anche con chi lo vive ma a volte non lo conosce l’amministrazione comunale di Montegrotto Terme apre per due giorni le porte del museo del Termalismo, inaugurato a maggio nel rustico di villa Draghi.

Gli open day con ingresso gratuito per tutti i cittadini residenti a Montegrotto Terme saranno

sabato 25 settembre , dalle 13 alle 19,

, dalle 13 alle 19, e venerdì 1 ottobre dalle 16 alle 19.

All’ingresso verranno fornite le informazioni necessarie per la visita che sarà riservata a gruppi di 6 - 7 persone alla volta per evitare assembramenti. In ogni caso, come previsto dalla normativa, per accedere è necessario essere dotati di Green Pass.

Per prenotazioni: 389-0235910, info@museodeltermalismo.it.

Il museo

Il Museo del Termalismo di Montegrotto Terme è l’unico al mondo interamente dedicato alla risorsa termale, declinata nei suoi molteplici aspetti, tra geologia, medicina, archeologia e storia. Frutto di un’articolata ricerca interdisciplinare, prolungatasi per oltre 20 anni e condotta tra Università di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e CNR, ha visto impegnati sul territorio e sul terreno di scavo decine di studiosi e centinaia di giovani, che hanno imparato sul campo il mestiere dell’archeologia.

Il percorso museale affronta, nelle sale distribuite su due piani, tre tematiche principali: il termalismo inteso in senso più ampio come complesso fenomeno naturale; il termalismo percepito nell’antichità sia come dono divino, dalle straordinarie potenzialità terapeutiche, sia come risorsa, anche economica, da sfruttare per la cura e il benessere del corpo; la parte più estesa e ricca riguarda naturalmente il termalismo euganeo, inserito nel contesto del territorio collinare attraverso le sue trasformazioni nel corso del tempo, tra antichità ed età moderna e contemporanea.

https://www.museodeltermalismo.it

