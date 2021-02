"L’arte non ha prezzo": l’ingresso al museo è gratuito

Fino al 31 marzo se sei residente a Padova e provincia puoi entrare gratuitamente al Museo Eremitani (esclusa la Cappella degli Scrovegni) e al Palazzo della Ragione. È un modo per rimettere in moto la cultura e per tornare a godere del patrimonio artistico della nostra città.

Presenta alla biglietteria un documento di identità valido e immergiti nella bellezza, perché l’arte non ha prezzo.

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/musei/larte-non-ha-prezzo