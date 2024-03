Al Museo della natura e dell’uomo un incontro su "Come si scopre una miniera di diamanti"

Scoprire una miniera di diamanti e valutarne il reale valore sono due tra le principali sfide nell’esplorazione dei giacimenti. Poiché i diamanti sono minerali estremamente rari, gli scienziati utilizzano i cosiddetti “minerali indicatori” per valutare i depositi diamantiferi, che potrebbero valere fino a 50 miliardi di dollari in un singolo deposito.

Giovedì 7 marzo alle ore 18, Graham Pearson, uno dei più noti geochimici a livello internazionale, racconterà come si scopre una miniera di diamanti e quali metodi vengono utilizzati nelle esplorazioni in diverse località, dalle giungle equatoriali ai deserti, fino alle regioni artiche. In dialogo con l’ospite sarà Fabrizio Nestola, Geochemistry Fellow 2024, che insieme a lui ha individuato nel 2014 un’inclusione mineralogica molto ricca di acqua all’interno di un diamante, fornendo nuovi dati sul reale contenuto in acqua del nostro pianeta.

L’incontro prevede la traduzione in italiano dell’intervento in lingua inglese; la partecipazione è gratuita su prenotazione, e non comprende l’ingresso al Museo.

Info e iscrizioni: https://visitmnu.it/evento/come-si-scopre-una-miniera-di-diamanti/