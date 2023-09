In barca al Museo della Navigazione Fluviale, la speciale escursione

Riceviamo e pubblichiammo:

"Il Museo della Navigazione Fluviale a Battaglia Terme propone una domenica barcara.

Al mattino di domenica 10 e domenica 24 settembre, alle ore 10 e alle ore 11, sarà possibile visitare il Museo navigando a bordo della storica Padovanella, effettuando il passaggio della conca di navigazione che collega i due canali, Battaglia e Vigenzone, superando un salto d'acqua di oltre 7 metri, il più alto dislivello sistemico di navigazione in Italia. Una meraviglia idraulica, riaperta alla navigazione da poco, dopo un restauro durato più di un anno, e che si completerà con la totale automazione entro il prossimo dicembre.

L'opera, oggi gestita da Infrastrutture Venete, la società della Regione Veneto che presidia tutti i manufatti per la navigazione interna, celebra quest'anno i 100 anni dall'inaugurazione. La conca, progettata e finanziata a inizio Novecento per volere del governo nazionale del Regno d'Italia, fu realizzata subito dopo la prima guerra mondiale. Entrò in funzione all'inizio del 1923. Come ogni grande opera che si rispetti, e la conca di Battaglia Terme costituiva una grande innovazione per tutto il nord Italia, venne inaugurata in pompa magna dall'allora Presidente del consiglio. Casualmente, si trattava del giovane Mussolini, da pochi mesi al timone del governo "democratico" nazionale. Non era ancora il Duce dei discutibili destini italici.

Così, la conca, per la presenza di Mussolini a Battaglia Terme, per taluni è un qualcosa di cui vergognarsi, ignorando che il governo Mussolini non c'entra nulla sulle scelte progettuali e costruttive e sull'utilità quotidiana. Se al governo fosse stato Mario Draghi sarebbe venuto ad inaugurarla Draghi.

Il Museo, che ha una collezione di straordinarie foto d'epoca delle fasi costruttive ed un modellino in scala fedele all'originale, ricorda che la conca fu una infrastruttura che oggi definiremo ecologica, a zero CO2. Infatti non era alimentata da energia elettrica, come oggi, ma dalla forza idraulica della caduta di livello. Opportunamente incanalata in condotti e camere d'aria, la sola forza dell'acqua consentiva di far muovere pesi e contrappesi per aprire e chiudere gli acquedotti e le porte vinciane.

I barcari, che navigano oltre il tempo e gli spazi, invitano tutti, grandi e minorenni, a venire a Battaglia Terme a visitare il loro Museo, arrivando (o partendo) navigando.

Per la prenotazione registrarsi alla pagina web https://museonavigazione.eu/ it/news/in-barca-al-museo- settembre-2023/

Programma 1° turno

Ore 09.45 ritrovo alla casetta al ponte dei Cavalanti per la registrazione dei partecipanti.

per la registrazione dei partecipanti. Ore 10 spostamento al pontile fluviale della Passeggiata degli Obizzi ed imbarco per la minicrociera sul Canale Battaglia con attraversamento della conca di navigazione.

Ore 11 sbarco al Museo della Navigazione e visita guidata.

Ore 12 termine visita guidata e fine servizio.

Programma 2° turno

Ore 09.45 ritrovo al Museo della Navigazione Fluviale per la registrazione dei partecipanti.

per la registrazione dei partecipanti. Ore 10 visita guidata al Museo.

Ore 11 imbarco presso il pontile del Museo, attraversamento della conca di navigazione e minicrociera sul Canale Battaglia.

Ore 12 sbarco presso il pontile della Passeggiata degli Obizzi e fine servizio.

Costo

Escursione guidata in barca con singolo passaggio nella Conca di Navigazione e visita al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme

28 euro per passeggero

22 euro per minori 4-18 anni (gratuito per minori in braccio 0-3 anni)

80 euro per famiglia (fino a 2 adulti e 2 minori 4-18 anni)

Solo escursione guidata in barca con singolo passaggio nella Conca di Navigazione

20 euro per passeggero

15 euro per minori 4-18 anni (gratuito per minori in braccio 0-3 anni)

60 euro per famiglia (fino a 2 adulti e 2 minori 4-18 anni)

Escursione guidata in barca andata e ritorno con doppio passaggio nella Conca di Navigazione

30 euro per passeggero

25 euro per minori 4-18 anni (gratuito per minori in braccio 0-3 anni)

90 euro per famiglia (fino a 2 adulti e 2 minori 4-18 anni)

Escursione guidata in barca andata e ritorno con doppio passaggio nella Conca di Navigazione e visita al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme (* visita da prenotare prima o dopo l’escursione guidata in barca entro un mese)

38 euro per passeggero

33 euro per minori 4-18 anni (gratuito per minori in braccio 0-3 anni)

110 euro per famiglia (fino a 2 adulti e 2 minori 4-18 anni)

Dettagli

L’escursione fluviale verrà attivata con min 15 – max 45 pax.

L’imbarcazione potrà essere la Padovanella oppure la Sant’Agostino.

L’escursione fluviale e la visita al Museo si svolgeranno anche in caso di pioggia.

Il programma di navigazione potrebbe subire modifiche o rinvii, a insindacabile valutazione del Comandante, qualora non vi siano le condizioni per poter navigare come previsto, oppure a causa di provvedimenti amministrativi. In tali casi sarà erogato un buono per analoghi servizi da fruire entro il 31/12/2023.

Direzione e assistenza tecnica a cura Delta Tour e Antiche vie di navigazione di Rudy Toninato.

Parcheggio auto

Si prega di parcheggiare l’auto negli spazi dedicati di Piazza Don Romano e di raggiungere a piedi la casetta al Ponte dei Cavalanti per il programma del primo turno, oppure il Museo per il programma del secondo turno.

Di seguito le mappe dei percorsi consigliati per raggiungere la casetta di legno (percorso fucsia) e il Museo (percorso verde) dotati di marciapiedi per uno spostamento in sicurezza.

Mappa percorso dal parcheggio Don Romano alla Casetta del Ponte dei Cavalanti (10 minuti).

Mappa Parcheggio Casetta del Ponte dei CavalantiDownload

Mappa percorso dal parcheggio Don Romano al Museo (15 minuti).

Mappa Parcheggio Museo della Navigazione FluvialeDownload

Prenotazioni

La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti:

Informazioni

Informazioni e prenotazioni

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete Water Museum of Venice (www.watermuseumofvenice.com)

Info web

https://museonavigazione.eu/it/news/in-barca-al-museo-settembre-2023/"

