In barca al Museo della Navigazione Fluviale, la speciale escursioni

Al via le speciali escursioni in barca per la primavera 2023! Domenica 30 aprile, alle ore 16, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme organizza l'evento “In barca al Museo!"

Un appuntamento organizzato con la direzione tecnica di Delta Tour Navigazione Turistica e in collaborazione con Antiche vie di Navigazione per visitare il Museo della Navigazione Fluviale e il Museo Diffuso di Battaglia Terme in barca.

Il visitatore potrà salire a bordo di una moderna imbarcazione a motore per navigare sulle acque del Canale Battaglia, godendo il panorama mozzafiato dei Colli Euganei per poi immergersi tra gli oltre 3000 reperti del Museo, dove si potranno scoprire le storie dei barcari, raccontate da guide specializzate, con aneddoti e fatiche della vita a bordo dei grandi burci.

Il programma orario è il seguente:

ore 16 ritrovo al pontile della Passeggiata degli Obizzi in via Terme a Battaglia Terme ed imbarco per la minicrociera sul Canale Battaglia.

ore 17 sbarco se possibile al Museo della Navigazione (altrimenti al pontile della passeggiata degli Obizzi e spostamento a piedi verso il Museo) e visita guidata.

ore 18 termine visita guidata e fine servizio.

Costi

Escursione guidata in barca

20 euro per passeggero (riduzioni: minori 0-16 anni euro 17; minori in braccio 0-3 gratis)

60 euro famiglia (fino a 2 adulti e 2 minori 0-16 anni)

Solo in abbinamento: ingresso e visita guidata al Museo della Navigazione Fluviale a prezzo speciale:

7 euro per visitatore (riduzioni: minori 4-16 anni euro 5; minori 0-3 gratis)

20 euro famiglia (fino a 2 adulti e 2 minori 0-16 anni)

I posti sono limitati.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 18 del giorno precedente l’escursione scrivendo una mail a info@museonavigazione.eu o telefonando al nr. 049 525170.

Prossimi appuntamenti

Le prossime date in programma per le escursioni fluviali "In barca al Museo" sono:

Domenica 28 maggio, 11 giugno e 25 giugno 2023.

Ricordiamo inoltre, che il Museo è aperto sabato, domenica, festivi e anche durante la settimana con i seguenti orari:

mattino dalle 10 alle 12

pomeriggio dalle 15 alle 18.

Per le visite guidate si consiglia la prenotazione.

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

info@museonavigazione.eu

tel. 049525170 - sms/whatsapp 3456822956

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete Water Museum of Venice (www.watermuseumofvenice.com)

Info web

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/965050378190818/965051258190730/

