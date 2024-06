"In barca al museo!", l'evento domenicale a Battaglia Terme

Sabato 8 giugno 2024, dalle ore 15.30 alle 17.30, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme (PD) organizza l'evento "In Barca al Museo!".

A richiesta siamo a proporre lo speciale appuntamento previsto per questa domenica, che darà la possibilità di navigare a bordo della "Padovanella", imbarcazione facente parte della flotta di Delta Tour, per circa un'ora immersi nello straordinario scenario dei Colli Euganei. Per l'occasione l'escursione in barca prevede la navigazione sui canali Battaglia e Bisatto, con il transito nel centro del Borgo Fluviale di Battaglia Terme, il passaggio della conca di navigazione, l'ascensore idraulico che consente di superare un salto d'acqua di oltre 7 metri, e la navigazione nei canali a valle della chiusa fino al raggiungimento del pontile del Museo.

In aggiunta è possibile abbinare tale esperienza con la visita guidata al Museo della Navigazione Fluviale a dei prezzi speciali.

Costi

17 euro per partecipante solo navigazione in barca (ridotto 15 euro per under 18);

per partecipante solo navigazione in barca (ridotto 15 euro per under 18); 25 euro per partecipante visita guidata al Museo e navigazione in barca (ridotto 20 euro per under 18);

per partecipante visita guidata al Museo e navigazione in barca (ridotto 20 euro per under 18); Sono previste delle riduzioni per le famiglie : ridotto 40 euro per famiglie di 3 componenti solo navigazione (60 euro visita guidata al Museo e navigazione in barca); ridotto 50 euro per famiglie di 4 componenti solo navigazione (65 euro visita guidata al Museo e navigazione in barca);

: gratuità prevista per i bambini fino ai 3 anni.

La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata attraverso il sito https://museonavigazione.eu/it/prenotazioni/.

Per ulteriori informazioni contattaci via e-mail a info@museonavigazione.eu o al numero 049 525 170.

Si vuole ricordare, infine, che il Museo della Navigazione Fluviale è aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

