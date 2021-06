Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/06/2021 al 30/06/2021 Orario non disponibile

Di seguito tutti gli eventi che si terranno nel mese di giugno al Museo della Padova Ebraica.

Passeggiate

Continuano le passeggiate al più antico Cimitero ebraico della città

Il sito di via Wiel, 24 sarà aperto al pubblico

tutte le domeniche di giugno alle ore 11

Per le visite è richiesta la prenotazione obbligatoria inviando una mail a: museo@padovaebraica.it

Le visite si effettueranno con un minimo di 5 partecipanti.

Costo euro 9

Le visite saranno condotte nel rispetto delle normative vigenti: rispetto delle distanze di sicurezza e obbligo di indossare la mascherina.

Ai signori chiediamo di portare un cappello da indossare per accedere al Cimitero.



Per informazioni e prenotazioni scrivere a: museo@padovaebraica.it

oppure chiamare lo 049611267 (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17)

Tutte le domeniche

Saremo aperti al pubblico tutte le domeniche

dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

sarà possibile visitare il Museo e la Sinagoga Italiana

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: museo@padovaebraica.it oppure chiamare lo 049611267 (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17)

